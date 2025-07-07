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Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
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Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
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Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта

Киев • УНН

 • 267 просмотра

Количество новорожденных в Украине сократилось на 97 093 с 2021 по 2024 год. Эксперт Елена Соседка отмечает, что это приводит к уменьшению трудоспособного населения и торможению экономического развития.

Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта

За четыре года количество новорожденных в Украине упало почти на 100 тысяч. Эксперты уже называют ситуацию критической. Как объясняет соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, такое падение имеет прямые последствия для экономики и не только уменьшение количества трудоспособного населения и увеличение нагрузки на налогоплательщиков, а в целом торможение экономического развития, пишет УНН.

По данным Министерства юстиции Украины в 2021 году родилось 273 772 ребенка. Уже в 2022 году эта цифра уменьшилась на 67 740 младенцев — до 206 032. В 2023 году количество новорожденных снова сократилось — на 18 645, и составило 187 387 детей. В 2024 году тенденция сохранилась: еще минус 10 708 младенцев, по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, общая разница между показателями рождаемости в 2021 и 2024 годах составляет 97 093 новорожденных. Негативное влияние оказывает и выезд украинцев за границу. 

Все это указывает на то, что демографический кризис в Украине прогрессирует. И это уже сегодня приводит к серьезным последствиям для украинской экономики. А с каждым годом проблемы будут углубляться, прогнозирует соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, эксперт в сфере финансов. 

В Украине не просто сокращается количество трудоспособного населения — мы буквально видим, как исчезает следующее поколение. Будущее. Из-за стремительного падения рождаемости в государстве становится все меньше людей в возрасте до 18 лет. А миграция только усиливает этот разрыв. Мы теряем не только рабочие руки — мы теряем тех, кто должен был бы передавать знания, обучать, воспроизводить. Это не просто меньше работников — это меньше налогов, меньше производства, меньше внутреннего рынка. А значит — падение экономических темпов

– объясняет Елена Соседка.

По ее словам, речь не только о росте нагрузки на пенсионную и социальную системы. Речь идет о стратегическом вопросе выживания экономики в целом.

Меняется структура общества. Меньше детей — меньше школ, меньше университетов, меньше специалистов. Зато — больше нагрузки на тех, кто остался. Чтобы система не просто выживала, а развивалась, нам нужен не просто баланс — нам нужен потенциал для роста

- подчеркивает она.

Мама шестерых детей и финансовая лидер Елена Соседка получила звание "Мать-героиня"23.06.25, 16:30 • 2281 просмотр

Особенно остро кризис проявляется в потере квалифицированных кадров — тех, кто уже выехал, и тех, кто мог бы обучать новое поколение.

Украина теряет ценный человеческий капитал. Выезжают молодые специалисты — ИТ, медицина, образование, инженерия. В результате на рынке все меньше квалифицированных кадров. А значит — внедрять инновации некому, развивать отрасли некому. Экономика начинает пробуксовывать. И это коснется не только нас — это повлияет и на следующие поколения

- добавляет Елена Соседка.

Напомним

Количество украинских беженцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, и планирующих возвращаться в Украину уменьшилось с 74% до 43%. УНН сообщал, что причина – не только продолжительность войны, но и отсутствие ясности относительно будущего Украины. 

Кроме того, ранее демографы предполагали, что большинство женщин-беженок после войны вернутся домой. Однако сейчас все больше экспертов считают, что завершение войны может вызвать новую волну эмиграции, на этот раз среди мужчин призывного возраста, которые сейчас не имеют права выезда. 

Особенно остро кризис проявляется в потере квалифицированных кадров — тех, кто уже выехал, и тех, кто мог бы обучать новое поколение.

"Украина теряет ценный человеческий капитал. Выезжают молодые специалисты — ИТ, медицина, образование, инженерия. В результате на рынке все меньше квалифицированных кадров. А значит — внедрять инновации некому, развивать отрасли некому. Экономика начинает пробуксовывать. И это коснется не только нас — это повлияет и на следующие поколения", — добавляет Елена Соседка.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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