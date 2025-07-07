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Зеленский обсудил замену посла Украины в США с Трампом - Bloomberg

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Зеленский обсудил замену действующего посла Украины в США Оксаны Маркаровой с президентом Трампом. Среди потенциальных кандидатов на должность посла рассматриваются Денис Шмыгаль, Ольга Стефанишина, Рустем Умеров и Герман Галущенко.

Зеленский обсудил замену посла Украины в США с Трампом - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в Соединенных Штатах во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, со ссылкой на лицо, знакомое с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"Премьер-министр Денис Шмыгаль входит в список потенциальных кандидатов на должность посланника Киева в Вашингтоне вместе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко", - сообщил источник.

По словам источника, "Зеленский поручил своему Министерству иностранных дел обсудить с американской стороной назначение следующего посла Украины".

Дополнение

Замена действующего посла Оксаны Маркаровой, отмечает издание, может произойти в деликатный момент в отношениях Украины с США. Администрация Трампа на прошлой неделе приостановила передачу артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны Украине, что застало правительство Зеленского и его союзников врасплох, отмечает издание.

Как пишет издание, попытки президента США достичь мира на переговорах с Москвой также не смогли завершить войну, которая длится уже четвертый год. Тем временем, как отмечается, Россия обстреливает Киев и другие украинские города рекордным количеством беспилотников и ракет.

россия за неделю запустила 1270 дронов, 39 ракет и до тысячи КАБов: Зеленский направил месседж партнерам о ПВО после новой атаки рф07.07.25, 12:04 • 151 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Оксана Маркарова
Рустем Умеров
Министерство иностранных дел Украины
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Киев
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