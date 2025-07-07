Зеленський обговорив заміну посла України в США з Трампом - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський обговорив заміну чинного посла у Сполучених Штатах під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, з посиланням на особу, знайому з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні разом із віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком", повідомила особа.

За словами джерела, "Зеленський доручив своєму Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла України".

Доповнення

Заміна чинного посла Оксани Маркарової, зазначає видання, може відбутися у делікатний момент у відносинах України зі США. Адміністрація Трампа минулого тижня призупинила передачу артилерійських снарядів та засобів протиповітряної оборони Україні, що застало уряд Зеленського та його союзників зненацька, зауважує видання.

Як пише видання, спроби президента США досягти миру на переговорах з москвою також не змогли завершити війну, яка триває вже четвертий рік. Тим часом, як зазначається, росія обстрілює Київ та інші українські міста рекордною кількістю безпілотників та ракет.

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