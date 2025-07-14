Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України

Сьогодні, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, що потягне за собою автоматичну відставку чинного прем’єра Дениса Шмигаля та відповідно всього уряду. УНН розповідає, хто може залишити, а хто зберегти свої посади в уряді Свириденко.

Деталі

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом - сказав Зеленський.

Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд

Що каже закон?

Відповідно до розділу VI Конституції України, прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Також відповідно до Конституції, відставка чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля передбачає відставку всього уряду.

Однак, закон України "Про правовий режим воєнного стану", передбачає, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження, серед іншого, Кабінету міністрів.

Новий уряд

Як вже зазначалося, новим прем’єром замість Шмигаля може стати Юлія Свириденко, яка очолює Міністерство економіки. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що новим міністром економіки може стати перший заступник Свириденко Олексій Соболєв, який був призначений на цю посаду у липні минулого року.

Железняк також повідомляє, що Шмигаль має очолити Міністерство оборони, яке нині очолює Рустем Умєров. Водночас Умєрова можуть "відправити" послом у США замість Оксани Маркарової, якій Зеленський вже повідомив про відставку.

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Окрім того, Железняк повідомляє, що Міноборони планують об’єднати з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, яке з вересня 2024 року очолює Герман Сметанін.

Зазначимо, що міністр та міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою за поданням Президента України, тому спочатку Зеленський має зареєструвати у Раді подання про звільнення Умєрова та чинного глави МЗС Андрія Сибіги. Окрім того, варто зазначити, що міністр оборони призначається на посаду з числа цивільних осіб, тому умовний керівник ГУР Кирило Буданов не може стати міністром оборони, як про це раніше ходили чутки.

Железняк також повідомляє, що в новому уряді планується звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового, який займає посаду з 2023 року. Хто стане новим очільником МОН наразі невідомо. Також планується звільнення Оксани Жолнович з посади міністра соціальної політики України, а замість неї може буде призначений Денис Улютін - перший заступник міністра фінансів.

В Міністерстві у справах ветеранів України змін не планується - його і далі очолюватиме Наталія Калмикова. Без змін планується залишити Міністерство у справах молоді та спорту, яке очолює Матвій Бідний, Міністерство фінансів, яке очолює Сергій Марченко, Міністерство внутрішніх справ, яке очолює Ігор Клименко, Міністерство охорони здоров’я, яке очолює Віктор Ляшко.

Проте, існує ймовірність звільнення Германа Галущенка, який очолює Міністерство енергетики. Замість нього планується призначити Світлану Гринчук, яка нині очолює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Хто займе посаду Гринчук - наразі невідомо.

Окрім того, ймовірно, буде ліквідовано Міністерство національної єдності України, яке було створено на базі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Нині міністерство очолює Олексій Чернишов, якому було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.

Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень

Водночас ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віце - премʼєра та міністра національної єдності.

ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Що далі?

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, звільнення міністрів планується провести у Раді вже цієї середи, 16 липня, а призначення нового уряду планується провести у четвер, 17 липня.

Варто зазначити, що у разі звільнення Кабміну, всі урядові законопроекти (які не пройшли перше читання) відкликаються, в тому числі і законопроєкт, який був ухвалений сьогодні на засіданні уряду щодо підвищення допомоги при народженні дитини: одноразова виплата зросте до 50 тисяч гривень, замість 10, а щомісячна підтримка для майбутніх мам без трудового стажу - до 7 тисяч грн. Крім того, родини зможуть отримувати додаткову щомісячну допомогу, якщо батьки виходять на роботу після 1 року дитини.

50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини

Наголосимо, що це вже буде третя зміна уряду за каденції Зеленського. Після вступу на посаду Президента, в серпні 2019 року було сформовано новий уряд України, який очолив Олексій Гончарук.

Уже в березні 2020 року Гончарук подав у відставку, що означало відставку всього уряду. Наступного дня уряд Гончарука був замінений урядом Шмигаля, який очолює і нині, що робить його рекордсменом за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України.