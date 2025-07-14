Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, найближчим часом очікує на програму дій нового Кабміну, пише УНН.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом - написав Зеленський у соцмережах 14 липня.

Про таке Президент повідомив за підсумками зустрічі зі Свириденко. Під час зустрічі, зі слів Зеленського, "була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно". "Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - наголосив він.

"Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні", - пояснив Зеленський.

Довідково

Юлія Свириденко - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України з 4 листопада 2021 року.

Кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській ОДА, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За указом Президента від 22 грудня 2020 року була заступником керівника Офісу Президента України до призначення в уряд.