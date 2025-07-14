Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка

Внимание криптосообщества и всего финансового мира последнюю неделю снова приковано к стремительному росту Bitcoin. Самая популярная в мире монета обновила исторический максимум, преодолев отметку в 122 тысячи долларов. Как объяснила соучредитель Concord Fintech Solutions, эксперт в области финансовых технологий Елена Соседка в эксклюзивном комментарии УНН, на рынке цифровых активов происходит не просто волатильность, а фундаментальные сдвиги, которые влияют на стоимость монеты. Не исключено, что в будущем Bitcoin достигнет 200 тыс. долларов за монету.

Главные причины роста Bitcoin

По словам Елены Соседки, нынешний скачок стоимости имеет четкие экономические причины. Одной из них является активность институциональных игроков.

"Биткоин массово скупают крупные фонды, банки и даже пенсионные ETF (биржевые инвестиционные фонды, специально созданные или адаптированные для использования в пенсионных системах. Они обеспечивают долгосрочный рост капитала для будущих пенсионных выплат - ред.), то есть монета имеет серьезное доверие. Фактически это новый уровень легитимизации актива, который до недавнего времени считался "игрушкой для гиков", - отметила финтех-эксперт.

Кроме того, на стоимость биткоина, по словам Елены Соседки, влияет и политика американских властей. В США и ряде других стран власти больше не игнорируют рынок криптовалют. Там наоборот обсуждают законодательное регулирование работы крипторынка, создание стратегических резервов Bitcoin и интеграцию цифровых активов в финансовую систему.

Нельзя забывать и о том, что на фоне глобальных экономических угроз инвесторы и рядовые граждане ищут способы сохранить свои сбережения. Сейчас хранение средств в иностранной валюте или драгоценных металлах для некоторых уже не кажется хорошей идеей. "Люди снова боятся инфляции, обесценивания денег и ищут, как защитить свои активы. Bitcoin все чаще становится альтернативной "тихой гаванью" для тех, кто боится обесценивания фиатных валют", - пояснила Елена Соседка.

Прогнозы не менее амбициозны

Большинство аналитиков считают, что на этом рост не закончится. По словам Елены Соседки, нельзя исключать, что в недалеком будущем курс BTC прыгнет до 130 тыс. долларов, 150 тыс. долларов, а при благоприятном сценарии монета может пробить потолок аж в 200 тысяч долларов.

Впрочем, эксперт в области финансовых технологий призывает к осторожности, ведь криптовалюты достаточно волатильны и легко поддаются влиянию.

"Все зависит от новостей. Один негативный инфоповод, например, резкий обвал фондовых рынков - и BTC может так же быстро откатиться до 110 тыс. долларов за монету. Такие колебания мы уже неоднократно видели", - отметила Елена Соседка.

А как насчет других криптовалют?

Рынок альткоинов, по словам финтех-эксперта, ведет себя менее однозначно.

Например, Solana и BNB также обновляют локальные максимумы.

Популярный в криптомире Ethereum растет в долларовом эквиваленте, однако его стоимость по отношению к Bitcoin падает. Сейчас 1 ETH стоит примерно 0.047 BTC, что ниже показателей, которые были несколько лет назад.

А вот Cardano и XRP до сих пор остаются вдвое ниже своих предыдущих пиковых значений.

Подытоживая, Елена Соседка отметила, что нынешний рост Bitcoin - это не просто спекулятивный всплеск, а сигнал о трансформации глобальной финансовой системы и выходе рынка криптовалют на новый уровень. Она напомнила, что биткоин начинался 16 лет назад с символических 0.0008 доллара.

"Если государства и крупные игроки уже не борются с криптовалютой, а начинают ее интегрировать в свои стратегии - это момент, который стоит замечать и бизнесу, и инвесторам, и обычным людям", - отметила она.

Напомним

Ранее Елена Соседка рассказала УНН, как может измениться финансовый сектор Украины после легализации криптовалют. По ее словам, легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.