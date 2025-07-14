$41.780.04
48.840.13
ukenru
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
14:00 • 6510 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
13:52 • 15984 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
13:34 • 18176 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
12:42 • 17943 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 24317 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
10:15 • 26589 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
14 июля, 08:14 • 33829 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
14 июля, 07:47 • 38652 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
14 июля, 06:59 • 35469 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
14 июля, 06:07 • 34691 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.5м/с
32%
748мм
Популярные новости
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома14 июля, 06:11 • 50382 просмотра
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 30763 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора10:45 • 28856 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 33600 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 18163 просмотра
публикации
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины13:52 • 15951 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
13:34 • 18145 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 33777 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 272401 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 266166 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 18307 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 42307 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 39290 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 124377 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 87991 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка

Киев • УНН

 • 5520 просмотра

Биткойн обновил исторический максимум, преодолев отметку в 122 тысячи долларов. Эксперт Елена Соседка объясняет это активностью институциональных игроков и политикой американских властей, прогнозируя возможный рост до 200 тысяч долларов уже в недалеком будущем.

Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка

Внимание криптосообщества и всего финансового мира последнюю неделю снова приковано к стремительному росту Bitcoin. Самая популярная в мире монета обновила исторический максимум, преодолев отметку в 122 тысячи долларов. Как объяснила соучредитель Concord Fintech Solutions, эксперт в области финансовых технологий Елена Соседка в эксклюзивном комментарии УНН, на рынке цифровых активов происходит не просто волатильность, а фундаментальные сдвиги, которые влияют на стоимость монеты. Не исключено, что в будущем Bitcoin достигнет 200 тыс. долларов за монету.

Главные причины роста Bitcoin

По словам Елены Соседки, нынешний скачок стоимости имеет четкие экономические причины. Одной из них является активность институциональных игроков.

"Биткоин массово скупают крупные фонды, банки и даже пенсионные ETF (биржевые инвестиционные фонды, специально созданные или адаптированные для использования в пенсионных системах. Они обеспечивают долгосрочный рост капитала для будущих пенсионных выплат - ред.), то есть монета имеет серьезное доверие. Фактически это новый уровень легитимизации актива, который до недавнего времени считался "игрушкой для гиков", - отметила финтех-эксперт.

Кроме того, на стоимость биткоина, по словам Елены Соседки, влияет и политика американских властей. В США и ряде других стран власти больше не игнорируют рынок криптовалют. Там наоборот обсуждают законодательное регулирование работы крипторынка, создание стратегических резервов Bitcoin и интеграцию цифровых активов в финансовую систему.

Нельзя забывать и о том, что на фоне глобальных экономических угроз инвесторы и рядовые граждане ищут способы сохранить свои сбережения. Сейчас хранение средств в иностранной валюте или драгоценных металлах для некоторых уже не кажется хорошей идеей. "Люди снова боятся инфляции, обесценивания денег и ищут, как защитить свои активы. Bitcoin все чаще становится альтернативной "тихой гаванью" для тех, кто боится обесценивания фиатных валют", - пояснила Елена Соседка.

Прогнозы не менее амбициозны

Большинство аналитиков считают, что на этом рост не закончится. По словам Елены Соседки, нельзя исключать, что в недалеком будущем курс BTC прыгнет до 130 тыс. долларов, 150 тыс. долларов, а при благоприятном сценарии монета может пробить потолок аж в 200 тысяч долларов.

Впрочем, эксперт в области финансовых технологий призывает к осторожности, ведь криптовалюты достаточно волатильны и легко поддаются влиянию.

"Все зависит от новостей. Один негативный инфоповод, например, резкий обвал фондовых рынков - и BTC может так же быстро откатиться до 110 тыс. долларов за монету. Такие колебания мы уже неоднократно видели", - отметила Елена Соседка.

А как насчет других криптовалют?

Рынок альткоинов, по словам финтех-эксперта, ведет себя менее однозначно.

Например, Solana и BNB также обновляют локальные максимумы.

Популярный в криптомире Ethereum растет в долларовом эквиваленте, однако его стоимость по отношению к Bitcoin падает. Сейчас 1 ETH стоит примерно 0.047 BTC, что ниже показателей, которые были несколько лет назад.

А вот Cardano и XRP до сих пор остаются вдвое ниже своих предыдущих пиковых значений.

Подытоживая, Елена Соседка отметила, что нынешний рост Bitcoin - это не просто спекулятивный всплеск, а сигнал о трансформации глобальной финансовой системы и выходе рынка криптовалют на новый уровень. Она напомнила, что биткоин начинался 16 лет назад с символических 0.0008 доллара.

"Если государства и крупные игроки уже не борются с криптовалютой, а начинают ее интегрировать в свои стратегии - это момент, который стоит замечать и бизнесу, и инвесторам, и обычным людям", - отметила она.

Напомним

Ранее Елена Соседка рассказала УНН, как может измениться финансовый сектор Украины после легализации криптовалют. По ее словам, легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Биткойн
Ethereum
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9