Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка

Увага криптоспільноти та й усього фінансового світу останній тиждень знову прикута до стрімкого зростання Bitcoin. Найпопулярніша в світі монета оновила історичний максимум, подолавши позначку у 122 тисячі доларів. Як пояснила співзасновниця Concord Fintech Solutions, експертка в галузі фінансових технологій Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН, на ринку цифрових активів відбувається не просто волатильність, а фундаментальні зрушення, які впливають на вартість монети. Не виключено, що в майбутньому Bitcoin сягне 200 тис. доларів за монету.

Головні причини зростання Bitcoin

За словами Олени Сосєдки, нинішній стрибок вартості має чіткі економічні причини. Однією з них є активність інституційних гравців.

"Біткоїн масово скуповують великі фонди, банки та навіть пенсійні ETF (біржові інвестиційні фонди, які спеціально створені або адаптовані для використання в пенсійних системах. Вони забезпечують довгострокове зростання капіталу для майбутніх пенсійних виплат - ред.), тобто монета має серйозну довіру. Фактично це новий рівень легітимізації активу, який донедавна вважався "іграшкою для гіків"", - зазначила фінтехекспертка.

Окрім того, на вартість біткоїна, за словами Олени Сосєдки, впливає й політика американської влади. У США та низці інших країн влада більше не ігнорує ринок криптовалют. Там навпаки обговорюють законодавче регулювання роботи крипторинку, створення стратегічних резервів Bitcoin та інтеграцію цифрових активів у фінансову систему.

Не можна забувати й про те, що на тлі глобальних економічних загроз інвестори й пересічні громадяни шукають способи зберегти свої заощадження. Наразі зберігання коштів в іноземній валюті або дорогоцінних металах для декого вже не видається гарною ідеєю. "Люди знову бояться інфляції, знецінення грошей і шукають, як захистити свої активи. Bitcoin все частіше стає альтернативною "тихою гаванню" для тих, хто боїться знецінення фіатних валют", - пояснила Олена Сосєдка.

Прогнози не менш амбітні

Більшість аналітиків вважають, що на цьому зростання не закінчиться. За словами Олени Сосєдки, не можна виключати, що в недалекому майбутньому курс BTC стрибне до 130 тис. доларів, 150 тис. доларів, а за сприятливого сценарію монета може пробити стелю аж у 200 тисяч доларів.

Утім, експертка в галузі фінансових технологій закликає до обережності, адже криптовалюти досить волатильні і легко піддаються впливу.

"Усе залежить від новин. Один негативний інфопривід, наприклад, різкий обвал фондових ринків - і BTC може так само швидко відкотитися до 110 тис. доларів за монету. Такі коливання ми вже неодноразово бачили", - зазначила Олена Сосєдка.

А як щодо інших криптовалют?

Ринок альткоїнів, за словами фінтехекспертки, поводиться менш однозначно.

Наприклад, Solana та BNB також оновлюють локальні максимуми.

Популярний в криптосвіті Ethereum зростає в доларовому еквіваленті, однак його вартість щодо Bitcoin падає. Наразі 1 ETH коштує приблизно 0.047 BTC, що нижче показників, які були кілька років тому.

А от Cardano і XRP досі залишаються вдвічі нижчими від своїх попередніх пікових значень.

Підсумовуючи Олена Сосєдка зазначила, що нинішнє зростання Bitcoin - це не просто спекулятивний сплеск, а сигнал про трансформацію глобальної фінансової системи та вихід ринку криптовалют на новий рівень. Вона нагадала, що біткоїн розпочинався 16 років тому із символічних 0.0008 долара.

"Якщо держави та великі гравці вже не борються з криптовалютою, а починають її інтегрувати у свої стратегії - це момент, який варто помічати і бізнесу, і інвесторам, і звичайним людям", - зазначила вона.

Нагадаємо

Раніше Олена Сосєдка розповіла УНН, як може змінитися фінансовий сектор України після легалізації криптовалют. За її словами, легалізація криптовалют дозволить залучити інвестиції, підвищити конкурентоспроможність країни, створити механізми захисту користувачів, а також додатково поповнити бюджет на мільярди гривень.