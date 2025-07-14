Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно

Уже несколько месяцев украинцев интригует информация о том, что в ближайшее время может произойти перезагрузка правительства. Сегодня, 14 июля, Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко. Что известно о потенциальной главе правительства - рассказывает УНН.

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Свириденко родилась в Чернигове 25 декабря 1985 года. В 2008 году она с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет.

В том же году она начала занимать должность экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП", которое занималось недвижимостью. В 2011 году Свириденко покинула компанию в связи с назначением на должность главы Постоянного представительства города Чернигов в городе Уси (Китай).

Занимая эту должность, Свириденко отвечала за привлечение китайских инвестиций в Украину.

Государственная служба

Карьера Свириденко как государственного служащего стартовала в 2015 году. Тогда она стала советником главы Черниговской ОГА. В августе того же года она стала главой Департамента экономического развития, а с 2017 года стала первым заместителем главы ОГА.

В 2019 году Свириденко присоединилась к Министерству экономики как заместитель министра, а с 2020 года стала первым заместителем. На этой должности Свириденко отвечала за политику в сфере труда, занятости, промышленности и ценообразования.

В декабре 2020 года перешла в Офис президента, где заняла должность заместителя руководителя, и занималась экономическими вопросами и взаимодействием с инвесторами. Вместе с тем Свириденко возглавила созданный президентом Зеленским Совет по содействию бизнесу.

4 ноября 2021 года была назначена первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины.

Личная жизнь

Юлия Свириденко замужем. Ее муж Сергей Дерлеменко в 2015 году также баллотировался в Черниговский горсовет. Пара воспитывает дочь. Отец Свириденко был главой Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в аппарате областного совета.

Помимо всего прочего, Юлия Свириденко владеет китайским языком.

Как назначают премьер-министра Украины

В Украине главу Кабинета министров назначает Верховная Рада по представлению Президента Украины. Глава государства вносит представление на основе предложения коалиции депутатских фракций, которая имеет большинство в парламенте.

После представления Верховная Рада голосует за назначение премьер-министра в поименном режиме. В случае отклонения кандидатуры Президент вносит новое представление.