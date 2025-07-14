Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо

Вже кілька місяців українців інтригують інформацією, що найближчим часом може відбутися перезавантаження уряду. Сьогодні, 14 липня, Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко. Що відомо про потенційну очільницю уряду - розповідає УНН.

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко народилася в Чернігові 25 грудня 1985 року. У 2008 році вона з відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет.

Того ж року вона почала обіймати посаду економіста з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП", яке займалося нерухомістю. У 2011 році Свириденко залишила компанію у зв’язку з призначенням на посаду голови Постійного представництва міста Чернігів у місті Усі (Китай).

Займаючи цю посаду Свириденко відповідала за залучення китайських інвестицій в Україну.

Державна служба

Кар'єра Свириденко, як державного службовця стартувала у 2015 році. Тоді вона стала радником голови Чернігівської ОДА. У серпні того ж року вона стала очільницею Департаменту економічного розвитку, а з 2017 року стала першою заступницею голови ОДА.

У 2019 році Свириденко приєдналася до Міністерства економіки як заступниця міністра, а з 2020 року стала першим заступником. На цій посаді Свириденко відповідала за політику у сфері праці, зайнятості, промисловості та ціноутворення.

У грудні 2020 року перейшла до Офісу президента, де обійняла посаду заступника керівника, та займалась економічними питаннями та взаємодією з інвесторами. Разом з тим Свириденко очолила створену президентом Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

4 листопада 2021 була призначена першим віцепрем'єр-міністром міністром економіки України.

Особисте життя

Юлія Свириденко одружена. Її чоловік Сергій Дерлеменко у 2015 році також балотувався до Чернігівської міськради. Пара виховує доньку. Батько Свириденко був головою Чернігівського територіального відділення Антимонопольного комітету України, а мати працювала в апараті обласної ради.

Окрім усього іншого, Юлія Свириденко володіє китайською мовою.

Як призначають прем'єр-міністра України

В Україні голову Кабінету міністрів призначає Верховна Рада за поданням Президента України. Глава держави вносить подання на основі пропозиції коаліції депутатських фракцій, яка має більшість у парламенті.

Після подання, Верховна Рада голосує за призначення прем'єр-міністра у поіменному режимі. У разі відхилення кандидатури, Президент вносить нове подання.