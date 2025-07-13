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В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода

Киев • УНН

 • 614 просмотра

В Дубровнике, Хорватия, при установке водопровода рабочие нашли остатки деревянного корабля конца XVIII века. Археологи подтвердили возраст находки, которая теперь находится под охраной для дальнейших исследований.

В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода

Во время установки водопровода в хорватском Дубровнике, городе съемок "Игры престолов", рабочие случайно обнаружили остатки деревянного корабля конца XVIII века. Археологи подтвердили, что находке более 225 лет и теперь она находится под охраной для дальнейших исследований.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Затонувший корабль нашли в гавани Старого города Дубровника. Открытие было сделано этой весной в южно-хорватском городе Дубровник, средневековом месте, известном как место съемок сериала HBO "Игра престолов".

Иван Букелич рассказал болгарскому телеканалу NOVA TV, что он обнаружил деревянную конструкцию еще в апреле. Подводный строитель в то время работал над водопроводом. Лодка была зарыта в морское дно, примерно на 75 см. 

Морской археолог Ирена Радич Росси подтвердила, что лодке более 225 лет.

Мы до сих пор не можем говорить о типе судна или его размерах, но, опираясь на результаты радиоуглеродного анализа, можем точно сказать, что оно было с конца 18 века

- сказала она.

Росси добавила, что останки находятся под охраной для дальнейшего исследования.

Мы должны защитить это для будущего

- подчеркнула эксперт.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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