В Польше рыбак случайно нашел средневековый меч в реке

В Варшаве рыбак случайно нашел в реке Висле редкий средневековый меч с крестом на рукояти. Предполагается, что оружие принадлежало рыцарю ордена тамплиеров. Эксперты уже подтвердили его историческую ценность и передали в Государственный археологический музей для дальнейших исследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Whats The Jam.

Детали

Как указывается в публикации, рыбак Анджей Корпикевич вышел к водоему только для того, чтобы посмотреть на "исторически низкий уровень воды". Но заметил кусок металла, торчавший из главной реки Варшавы – Вислы. Сначала он подумал, что это кусок строительной арматуры, и вытащил его из воды. Отчистив грязь, пиявок и улиток, прилипших к металлу, мужчина понял, что нашел почти целый меч, которому не хватало только заостренного кончика. Меч имел крестообразный символ на середине рукояти и сферическую шишку.

Люди годами ищут что-то подобное, но я наткнулся на него совершенно случайно. Я тогда понял, что это, вероятно, очень интересная находка, и сразу подумал, что ее стоит отдать кому-то, кто больше знает о таких вещах - сказал он изданию.

Мужчина завернул меч в мокрую одежду, чтобы он оставался влажным, и держал его дома ночь. Утром Анджей сообщил о находке властям, как того требует польское законодательство.

Он отнес средневековый артефакт в офис варшавского консерватора памятников Михала Красуцкого. Эксперты подтвердили, что меч датируется Средневековьем и мог принадлежать солдату ордена тамплиеров. Михал похвалил состояние меча, а также быстрые действия Анджея.

Нашедший принес его нам как можно скорее, выполнив таким образом свой законный долг. Замечательно, что он знал, что делать. Меч сохранился почти по всей длине, с характерным шаровидным наконечником и интересным знаком креста на рукояти. Мы подтвердили, что это средневековый меч; мы узнаем больше после дальнейшего анализа - сказал он.

Река Висла до сих пор скрывает много сокровищ - добавил мужчина.

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