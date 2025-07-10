У Польщі рибалка випадково знайшов середньовічний меч у річці

У Варшаві рибалка випадково знайшов у річці Віслі рідкісний середньовічний меч із хрестом на рукояті. Припускається, що зброя належала лицарю ордену тамплієрів. Експерти вже підтвердили його історичну цінність та передали до Державного археологічного музею для подальших досліджень. Про це пише УНН із посиланням на Whats The Jam.

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Як вказується у публікації рибалка Анджей Корпікевич вийшов до водойми лише для того, щоб подивитися на "історично низький рівень води". Але помітив шматок металу, що стирчав із головної річки Варшави – Вісли. Спочатку він подумав, що це шматок будівельної арматури, і витягнув його з води. Відчистивши бруд, п'явок та равликів, що прилипли до металу, чоловік зрозумів, що знайшов майже цілий меч, якому бракувало лише загостреного кінчика. Меч мав хрестоподібний символ на середині рукояті та сферичну шишку.

Люди роками шукають щось подібне, але я натрапив на нього абсолютно випадково. Я тоді зрозумів, що це, ймовірно, дуже цікава знахідка, і одразу подумав, що її варто віддати комусь, хто більше знає про такі речі - сказав він виданню.

Чоловік загорнув меч у мокрий одяг, щоб він залишався вологим, і тримав його вдома ніч. Вранці Анджей повідомив про знахідку владу, як того вимагає польське законодавство.

Він відніс середньовічний артефакт до офісу варшавського консерватора пам'яток Міхала Красуцького. Експерти підтвердили, що меч датується Середньовіччям і міг належати солдату ордену тамплієрів. Міхал похвалив стан меча, а також швидкі дії Анджея.

Той, хто знайшов, приніс його нам якомога швидше, виконавши таким чином свій законний обов’язок. Чудово, що він знав, що робити. Меч зберігся майже по всій довжині, з характерним кулястим наконечником та цікавим знаком хреста на рукояті. Ми підтвердили, що це середньовічний меч; ми дізнаємося більше після подальшого аналізу - сказав він.

Річка Вісла досі приховує багато скарбів - додав чоловік.

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