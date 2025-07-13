У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
Ексклюзив
06:45 • 8470 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 31669 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 64292 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
12 липня, 16:32 • 85338 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
12 липня, 14:30 • 81691 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 79511 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 212284 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 209973 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 165469 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 108104 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.4м/с
34%
752мм
Популярнi новини
Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн13 липня, 01:45 • 14677 перегляди
Окупанти хочуть створити "сквер перемоги" у Маріуполі: вже розробили дизайн-проєкт простору13 липня, 02:14 • 11727 перегляди
Ізраїльський F-15 дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран - ЗМІ13 липня, 02:42 • 10584 перегляди
Вдень до 38°: де в Україні буде найспекотніше в неділю13 липня, 03:53 • 6960 перегляди
Ворожі війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети за добу - Генштаб13 липня, 04:18 • 4392 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 212284 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 209973 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 193440 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 214851 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 244860 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу10:58 • 620 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку08:31 • 2162 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 81691 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 64566 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 68616 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу

Київ • УНН

 • 578 перегляди

У Дубровнику, Хорватія, під час встановлення водогону робітники знайшли залишки дерев'яного корабля кінця XVIII століття. Археологи підтвердили вік знахідки, яка тепер перебуває під охороною для подальших досліджень.

У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу

Під час встановлення водогону в хорватському Дубровнику, місті зйомок "Гри престолів", робітники випадково виявили залишки дерев’яного корабля кінця XVIII століття. Археологи підтвердили, що знахідці понад 225 років і тепер вона перебуває під охороною для подальших досліджень.

Про це пише УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

Затонулий корабель знайшли в гавані Старого міста Дубровника. Відкриття було зроблене цієї весни у південно-хорватському місті Дубровник, середньовічному місці, відомому як місце зйомок серіалу HBO "Гра престолів".

Іван Букеліч розповів болгарському телеканалу NOVA TV, що він виявив дерев'яну конструкцію ще у квітні. Підводний будівельник у той час працював над водопроводом. Човен був заритий у морське дно, приблизно на 75 см. 

Морський археолог Ірена Радич Россі підтвердила, що човну понад 225 років.

Ми досі не можемо говорити про тип судна чи його розміри, але, спираючись на результати радіовуглецевого аналізу, можемо точно сказати, що воно було з кінця 18 століття

- сказала вона.

Россі додала, що останки перебувають під охороною для подальшого дослідження.

Ми повинні захистити це для майбутнього

- наголосила експертка.

У Польщі рибалка випадково знайшов середньовічний меч у річці10.07.25, 19:55 • 3689 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Fox News
Хорватія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9