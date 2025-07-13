У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу

Під час встановлення водогону в хорватському Дубровнику, місті зйомок "Гри престолів", робітники випадково виявили залишки дерев’яного корабля кінця XVIII століття. Археологи підтвердили, що знахідці понад 225 років і тепер вона перебуває під охороною для подальших досліджень.

Про це пише УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

Затонулий корабель знайшли в гавані Старого міста Дубровника. Відкриття було зроблене цієї весни у південно-хорватському місті Дубровник, середньовічному місці, відомому як місце зйомок серіалу HBO "Гра престолів".

Іван Букеліч розповів болгарському телеканалу NOVA TV, що він виявив дерев'яну конструкцію ще у квітні. Підводний будівельник у той час працював над водопроводом. Човен був заритий у морське дно, приблизно на 75 см.

Морський археолог Ірена Радич Россі підтвердила, що човну понад 225 років.

Ми досі не можемо говорити про тип судна чи його розміри, але, спираючись на результати радіовуглецевого аналізу, можемо точно сказати, що воно було з кінця 18 століття - сказала вона.

Россі додала, що останки перебувають під охороною для подальшого дослідження.

Ми повинні захистити це для майбутнього - наголосила експертка.

У Польщі рибалка випадково знайшов середньовічний меч у річці