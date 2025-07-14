Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, которая возглавит украинское правительство, вскоре объявит предложения относительно кандидатур на должности министров, передает УНН.

Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю вскоре - написала Свириденко в Facebook.

Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно

Ранее

Юлия Свириденко, которой Президент Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп