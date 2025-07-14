Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Киев • УНН
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая возглавит украинское правительство, вскоре объявит предложения по кандидатурам на должности министров. Ранее она озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, которая возглавит украинское правительство, вскоре объявит предложения относительно кандидатур на должности министров, передает УНН.
Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю вскоре
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Ранее
Юлия Свириденко, которой Президент Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.
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