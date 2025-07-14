$41.780.04
48.840.13
ukenru
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
15:00 • 3530 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14:00 • 11353 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
13:52 • 20519 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
13:34 • 22622 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
12:42 • 20285 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
12:26 • 25703 перегляди
Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо
10:15 • 27470 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
14 липня, 08:14 • 34141 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
14 липня, 07:47 • 38863 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
14 липня, 06:59 • 35846 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
33%
748мм
Популярнi новини
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки14 липня, 06:11 • 52647 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"14 липня, 07:12 • 32629 перегляди
"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору10:45 • 30729 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 36873 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 20713 перегляди
Публікації
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 13:52 • 20502 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
13:34 • 22605 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 37208 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 273914 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 267568 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 20952 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 42976 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 39925 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 125021 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 88562 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Київ • УНН

 • 3368 перегляди

Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка очолить український уряд, незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів. Раніше вона озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї.

Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолить український уряд, незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів, передає УНН.

Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром 

- написала Свириденко у Facebook.

Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо14.07.25, 15:26 • 25645 переглядiв

Раніше

Юлія Свириденко, якій Президент Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.

Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп14.07.25, 15:42 • 20169 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Facebook
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9