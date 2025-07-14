Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Київ • УНН
Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка очолить український уряд, незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів. Раніше вона озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолить український уряд, незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів, передає УНН.
Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром
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Раніше
Юлія Свириденко, якій Президент Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.
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