Свириденко озвучила пріоритетні задачі, які постануть перед оновленим урядом
Київ • УНН
Юлія Свириденко, якій Президент Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.
Юлія Свириденко, якій Президент України Володимир Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні задачі, які постануть перед оновленим Кабінетом міністрів, передає УНН.
Свириденко подякувала Зеленському за довіру — "і за можливість служити Україні в цей вирішальний час".
За її словами, Голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом:
- зміцнення економічного потенціалу України;
- розширення програм підтримки українців;
- масштабування виробництва власної зброї.
Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій
За її словами, найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи. Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність.
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