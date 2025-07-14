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Свириденко озвучила приоритетные задачи, которые будут стоять перед обновленным правительством

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Юлия Свириденко, которой Президент Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

Свириденко озвучила приоритетные задачи, которые будут стоять перед обновленным правительством

Юлия Свириденко, которой Президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи, которые встанут перед обновленным Кабинетом министров, передает УНН

Свириденко поблагодарила Зеленского за доверие — "и за возможность служить Украине в это решающее время".

По ее словам, Глава государства определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством:

  • укрепление экономического потенциала Украины;
    • расширение программ поддержки украинцев;
      • масштабирование производства собственного оружия.

        Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институций, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий 

        - написала Свириденко.

        По ее словам, в первую очередь, это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и гарантирование устойчивости нашего государства. Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны впустую. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы. Украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности.

        Решение о назначении Премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов 

        - резюмировала Свириденко.

        Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно14.07.25, 15:26 • 24329 просмотров

        Антонина Туманова

        Антонина Туманова

        Экономикаполитика
        Юлия Свириденко
        Верховная Рада
        Владимир Зеленский
        Украина
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