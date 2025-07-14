Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп

Звільнення міністрів заплановане на середу, а вже у четвер у Верховній Раді відбудуться голосування та призначення, пов’язані з формуванням нового уряду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

"Щодо нового Уряду: звільнення міністрів планують на середу. Призначення і голосування в Раді — на четвер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 14 липня запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко. Вона народилася в Чернігові у 1985 році, має досвід роботи в економічній сфері та державній службі.