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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп

Київ • УНН

 • 12498 перегляди

Звільнення міністрів заплановано на середу, а призначення та голосування у Верховній Раді відбудуться у четвер. Це стосується формування нового складу уряду.

Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп

Звільнення міністрів заплановане на середу, а вже у четвер у Верховній Раді відбудуться голосування та призначення, пов’язані з формуванням нового уряду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

"Щодо нового Уряду: звільнення міністрів планують на середу. Призначення і голосування в Раді — на четвер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 14 липня запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко. Вона народилася в Чернігові у 1985 році, має досвід роботи в економічній сфері та державній службі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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