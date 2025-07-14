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Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
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Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
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Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп

Киев • УНН

 • 5958 просмотра

Увольнение министров запланировано на среду, а назначение и голосование в Верховной Раде состоятся в четверг. Это касается формирования нового состава правительства.

Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп

Увольнение министров запланировано на среду, а уже в четверг в Верховной Раде состоятся голосования и назначения, связанные с формированием нового правительства. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

"Что касается нового Правительства: увольнение министров планируют на среду. Назначения и голосования в Раде — на четверг", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 14 июля предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко. Она родилась в Чернигове в 1985 году, имеет опыт работы в экономической сфере и государственной службе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
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