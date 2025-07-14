Келлог заслушал доклады Буданова и Сырского в Киеве: детали

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Встретился с генералом Китом Келлогом – спецпредставителем Президента США по вопросам Украины. Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели – достижению устойчивого и справедливого мира - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отдельное внимание Умеров и Келлог уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые проекты уже реализуются, другие готовятся к запуску.

Умеров напомнил об уникальном боевом опыте Украины, особенно в сфере дронов. Украинцы уже готовы им поделиться.

Также были обсуждены вопросы санкций, в частности против российского энергетического сектора, который является ключевым источником финансирования войны.

При этом для американской делегации отдельный брифинг провели Буданов, Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведок.

Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба - не только против Украины, но и против НАТО. Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также наметил первоочередные потребности украинской армии в вооружении - рассказал Умеров.

Напомним

14 июля Президент Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом для обсуждения путей к миру. Разговор касался усиления ПВО, совместного производства вооружения и санкций против России.