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Келлог заслушал доклады Буданова и Сырского в Киеве: детали

Киев • УНН

 • 2432 просмотра

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Обсуждались совместные проекты по локализации производства вооружения, санкции против российского энергетического сектора и оперативная ситуация.

Келлог заслушал доклады Буданова и Сырского в Киеве: детали

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Встретился с генералом Китом Келлогом – спецпредставителем Президента США по вопросам Украины. Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели – достижению устойчивого и справедливого мира

- сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отдельное внимание Умеров и Келлог уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые проекты уже реализуются, другие готовятся к запуску.

Умеров напомнил об уникальном боевом опыте Украины, особенно в сфере дронов. Украинцы уже готовы им поделиться.

Также были обсуждены вопросы санкций, в частности против российского энергетического сектора, который является ключевым источником финансирования войны.

При этом для американской делегации отдельный брифинг провели Буданов, Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведок.

Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба - не только против Украины, но и против НАТО. Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также наметил первоочередные потребности украинской армии в вооружении

- рассказал Умеров.

Напомним

14 июля Президент Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом для обсуждения путей к миру. Разговор касался усиления ПВО, совместного производства вооружения и санкций против России.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Андрій Гнатов
Кит Келлог
Рустем Умеров
Зенитная война
Министерство обороны Украины
НАТО
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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