Келлог заслухав доповіді Буданова і Сирського в Києві: деталі

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Зустрівся з генералом Кітом Келлогом – спецпредставником Президента США з питань України. Предметна та відверта розмова була присвячена нашій спільній меті – досягненню стійкого та справедливого миру - повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Окрему увагу Умєров і Келлог приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі проєкти вже реалізують, інші готують до запуску.

Умєров нагадав про унікальний бойовий досвід України, особливо у сфері дронів. Українці вже готові ним поділитися.

Також було обговорено питання санкцій, зокрема проти російського енергетичного сектору, який є ключовим джерелом фінансування війни.

При цьому для американської делегації окремий брифінг провели Буданов, Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники розвідок.

Поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника і підготовку Росії до війни ширшого масштабу - не тільки проти України, а й проти НАТО. Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також намітив першочергові потреби української армії в озброєнні - розповів Умєров.

Нагадаємо

14 липня Президент Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом для обговорення шляхів до миру. Розмова стосувалася посилення ППО, спільного виробництва озброєння та санкцій проти росії.