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Келлог заслухав доповіді Буданова і Сирського в Києві: деталі

Київ • УНН

 • 3848 перегляди

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Обговорювалися спільні проєкти з локалізації виробництва озброєння, санкції проти російського енергетичного сектору та оперативна ситуація.

Келлог заслухав доповіді Буданова і Сирського в Києві: деталі

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Зустрівся з генералом Кітом Келлогом – спецпредставником Президента США з питань України. Предметна та відверта розмова була присвячена нашій спільній меті – досягненню стійкого та справедливого миру

- повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Окрему увагу Умєров і Келлог приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі проєкти вже реалізують, інші готують до запуску.

Умєров нагадав про унікальний бойовий досвід України, особливо у сфері дронів. Українці вже готові ним поділитися.

Також було обговорено питання санкцій, зокрема проти російського енергетичного сектору, який є ключовим джерелом фінансування війни.

При цьому для американської делегації окремий брифінг провели Буданов, Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники розвідок.

Поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника і підготовку Росії до війни ширшого масштабу - не тільки проти України, а й проти НАТО. Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також намітив першочергові потреби української армії в озброєнні

- розповів Умєров.

Нагадаємо

14 липня Президент Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом для обговорення шляхів до миру. Розмова стосувалася посилення ППО, спільного виробництва озброєння та санкцій проти росії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Гнатов Андрій Вікторович
Кіт Келлог
Рустем Умєров
Протиповітряна оборона
Міністерство оборони України
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