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Путин издал указ о тотальной русификации всего населения РФ - внешняя разведка

Киев • УНН

 • 4628 просмотра

российский диктатор путин издал указ о принудительной русификации всего населения рф. Документ также предусматривает расширение сети "русских центров" за рубежом для продвижения языка и культуры.

Путин издал указ о тотальной русификации всего населения РФ - внешняя разведка

российский диктатор путин издал указ о русификации всего населения рф и расширении сети "русских центров" за рубежом, которые должны продвигать русский язык и культуру. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

путин подписал указ "Об утверждении основ государственной языковой политики российской федерации". Документ предусматривает принудительную русификацию всего населения страны

- говорится в сообщении.

Указ определяет русский язык как "объединяющий фактор" и ключевой элемент гражданской идентичности, фактически маргинализируя языковые права национальных меньшинств и мигрантов. Документ называет три основные "угрозы" языковой политике: использование иностранных слов в официальном общении, попытки других стран ограничить распространение русского языка и сокращение сфер использования языков коренных народов россии.

Исторически кремль использовал подобные заявления для создания видимости уважения к культурному разнообразию, в то же время активно продвигая русский язык как единственный стандарт в государственных учреждениях, образовании и медиа

- добавили в разведке.

Указ предусматривает расширение сети "русских центров" за рубежом, которые, по официальной версии, должны продвигать русский язык и культуру. По данным СВРУ, эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния кремля.

Россияне на ВОТ пытаются привлекать украинскую молодежь к работе в оккупационных администрациях - ЦНС11.07.25, 02:47 • 3562 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Служба внешней разведки Украины
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