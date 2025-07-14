Путин издал указ о тотальной русификации всего населения РФ - внешняя разведка
Киев • УНН
российский диктатор путин издал указ о принудительной русификации всего населения рф. Документ также предусматривает расширение сети "русских центров" за рубежом для продвижения языка и культуры.
российский диктатор путин издал указ о русификации всего населения рф и расширении сети "русских центров" за рубежом, которые должны продвигать русский язык и культуру. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
путин подписал указ "Об утверждении основ государственной языковой политики российской федерации". Документ предусматривает принудительную русификацию всего населения страны
Указ определяет русский язык как "объединяющий фактор" и ключевой элемент гражданской идентичности, фактически маргинализируя языковые права национальных меньшинств и мигрантов. Документ называет три основные "угрозы" языковой политике: использование иностранных слов в официальном общении, попытки других стран ограничить распространение русского языка и сокращение сфер использования языков коренных народов россии.
Исторически кремль использовал подобные заявления для создания видимости уважения к культурному разнообразию, в то же время активно продвигая русский язык как единственный стандарт в государственных учреждениях, образовании и медиа
Указ предусматривает расширение сети "русских центров" за рубежом, которые, по официальной версии, должны продвигать русский язык и культуру. По данным СВРУ, эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния кремля.
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