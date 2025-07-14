российский диктатор путин издал указ о русификации всего населения рф и расширении сети "русских центров" за рубежом, которые должны продвигать русский язык и культуру. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

путин подписал указ "Об утверждении основ государственной языковой политики российской федерации". Документ предусматривает принудительную русификацию всего населения страны - говорится в сообщении.

Указ определяет русский язык как "объединяющий фактор" и ключевой элемент гражданской идентичности, фактически маргинализируя языковые права национальных меньшинств и мигрантов. Документ называет три основные "угрозы" языковой политике: использование иностранных слов в официальном общении, попытки других стран ограничить распространение русского языка и сокращение сфер использования языков коренных народов россии.

Исторически кремль использовал подобные заявления для создания видимости уважения к культурному разнообразию, в то же время активно продвигая русский язык как единственный стандарт в государственных учреждениях, образовании и медиа - добавили в разведке.

Указ предусматривает расширение сети "русских центров" за рубежом, которые, по официальной версии, должны продвигать русский язык и культуру. По данным СВРУ, эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния кремля.

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