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путін видав указ про тотальну русифікацію всього населення рф - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 5416 перегляди

російський диктатор путін видав указ про примусову русифікацію всього населення рф. Документ також передбачає розширення мережі "російських центрів" за кордоном для просування мови та культури.

путін видав указ про тотальну русифікацію всього населення рф - зовнішня розвідка

російський диктатор путін видав указ про русифікацію усього населення рф та розширення мережі "російських центрів" за кордоном, які мають просувати російську мову і культуру. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

путін підписав указ "Про затвердження основ державної мовної політики російської федерації". Документ передбачає примусову русифікацію усього населення країни

- йдеться у повідомленні.

Указ визначає російську мову як "чинник, що об’єднує" та ключовий елемент громадянської ідентичності, фактично маргіналізуючи мовні права національних меншин і мігрантів. Документ називає три основні "загрози" мовній політиці: використання іноземних слів у офіційному спілкуванні, спроби інших країн обмежити поширення російської мови та скорочення сфер використання мов корінних народів росії.

Історично кремль використовував подібні заяви для створення видимості поваги до культурного розмаїття, водночас активно просуваючи російську мову як єдиний стандарт у державних установах, освіті та медіа

- додали у розвідці.

Указ передбачає розширення мережі "російських центрів" за кордоном, які, за офіційною версією, мають просувати російську мову та культуру. За даними СЗРУ, ці центри будуть використані як інструмент м’якої сили, спрямований на посилення політичного та розвідувального впливу кремля.

росіяни на ТОТ намагаються залучати українську молодь до роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС11.07.25, 02:47 • 3562 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
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