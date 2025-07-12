Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время

Болливуд — это не просто индийский Голливуд, а настоящий культурный феномен, который сочетает традиции, современность и богатство индийской культуры в каждом кадре. Он воплощает в себе глубокие истории, яркие эмоции, живую музыку и захватывающие танцы. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Бахубали: Начало (Bahubali: The Beginning) 2015

Знаковый фэнтезийный боевик Болливуда рассказывает о судьбе легендарных индийских героев — принца, выросшего среди обычных людей, не зная о своем царском происхождении, и о драматическом соперничестве двух братьев в борьбе за трон.

По сюжету, у реки крестьяне находят младенца, которого мать спасла от преследователей, пожертвовав собой. Ребенка берет на воспитание сельская семья, которая не подозревает, кем он является на самом деле. Спустя двадцать лет, парень вырастает в отважного и сильного воина по имени Шивуду. Чувствуя в себе призыв к великой цели, он оставляет спокойную сельскую жизнь и отправляется навстречу испытаниям, которые изменят его судьбу…

Жанр: Экшн, Приключения, Военные, Драмы, Исторические, Фэнтези;

Страна: Индия;

Режиссер: С. С. Раджамули;

Актеры: Прабхас, Таманна Бхатия, Рана Даггубати, Анушка Шетти.

Ярость, война и кровь (RRR) 2022

1920 год. Индия находится под властью Британской империи. Губернатор Скотт Бакстон вместе с женой Кэтрин приезжает в небольшую деревню в округе Адилабад. Там Кэтрин восхищается талантливой девочкой по имени Малли, которая не только мастерски рисует, но и обладает волшебным голосом. Желая иметь ее рядом, англичанка силой вывозит девочку в Дели, сделав из нее служанку.

Узнав о похищении, ее родственник и защитник Комарам Бхим отправляется в столицу, чтобы освободить девочку. Однако губернатор уже в курсе его планов и приказывает делийской полиции любой ценой схватить дерзкого освободителя. Задание поручают амбициозному офицеру Аллури Ситараме Раджу, который стремится к повышению. Поскольку никто не знает, как выглядит Бхим, судьба сводит двух героев вместе, и между ними зарождается искренняя дружба — не зная о настоящих намерениях друг друга.

Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические;

Страна: Индия;

Режиссер: С. С. Раджамули;

Актеры: Н. Т. Рама Рао младший, Рам Чаран Тедж, Аджай Девган, Алия Бхатт.

Моя девушка робот (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya) 2024

Эта комедийная мелодрама из Болливуда рассказывает о захватывающих приключениях Ариана — инженера-программиста, который никак не может найти идеальную девушку. Его поиски не прекращаются даже после переезда в США, где он работает над проектом своей тети Урмилы — владелицы компании по производству роботов под названием "E-Robotics".

Однажды Ариан встречает очаровательную Сифру и мгновенно влюбляется, не подозревая, что она — не человек. Внешне Сифра — воплощение мужских мечтаний: привлекательная, интуитивная, талантливая кулинарка и абсолютно покорная своему избраннику. Но такая идеальность оказывается искусственной — Сифра создана как робот без личности и прошлого.

Пытаясь скрыть правду о Сифре от семьи, Ариан начинает осознавать, что их "любовь" — лишь красивая иллюзия, произведение технологий, а не настоящих чувств.

Жанр: Мелодрамы, Комедия, Драмы, Фантастика;

Страна: Индия;

Режиссер: Амит Джоши, Арадана Сах;

Актеры: Шахид Капур, Димпл Кападиа, Ракеш Беди, Крити Санон, Арджун Панчал.

Белый тигр (The White Tiger) 2021

Фильм создан по мотивам одноименного романа индийского автора Аравинда Адиги. События разворачиваются в 2010 году, накануне официального визита премьер-министра Китая в Индию, который стремится встретиться с представителями местного бизнеса. Именно ему решает рассказать свою историю Балрам — человек, выросший в нищей деревне без каких-либо перспектив на лучшую жизнь.

Впрочем, благодаря уму и решительности, Балрам меняет свою судьбу: он устраивается личным водителем к Ашоку — молодому амбициозному предпринимателю, который только что вернулся из США. Это решение становится для Балрама стартом стремительного взлета — путем от слуги до человека, который завоевал собственное место в мире.

Жанр: Драмы, Криминал;

Страна: Индия, США;

Режиссеры: Рамин Бахрани;

Актеры: Приянка Чопра, Раджкумар Рао, Адарш Гурав, Махеш Манджрекар, Перри Капернарос, Сваруп Самрат.

Истории нашей любви (Teri Meri Kahaani) 2012

Каждая из трех историй в фильме разворачивается в отдельный временной период — 1910, 1960 и 2012 годы. Хотя культура, нормы морали и обычаи значительно изменились за эти десятилетия, человеческие стремления остаются неизменными: все ищут кого-то, с кем можно пройти жизненный путь плечом к плечу.

Сценарий захватывает глубиной и эмоциональностью: кроме традиционных песен и танцев, здесь много драматических моментов, которые заставляют задуматься и не отпускают внимание до последней минуты.

Жанр: Мелодрамы, Комедия, Драмы, Романтические;

Страна: Индия;

Режиссер: Кунал Кохли;