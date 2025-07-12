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П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
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П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
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П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час

Київ • УНН

 • 3832 перегляди

Добірка з п'яти індійських фільмів, що охоплюють різні жанри та роки випуску, пропонує глядачам зануритися у світ Боллівуду. Серед них фентезійний бойовик, історична драма, комедійна мелодрама, кримінальна драма та романтичні історії.

П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час

Боллівуд - це не просто індійський Голлівуд, а справжній культурний феномен, який поєднує традиції, сучасність і багатство індійської культури у кожному кадрі. Він втілює у собі глибокі історії, яскраві емоції, живу музику та захоплюючі танці. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

Багубалі: Початок (Bahubali: The Beginning) 2015

Знаковий фентезійний бойовик Боллівуду розповідає про долю легендарних індійських героїв — принца, що виріс серед звичайних людей, не знаючи про своє царське походження, та про драматичне суперництво двох братів у боротьбі за трон.

За сюжетом, біля річки селяни знаходять немовля, яке мати врятувала від переслідувачів, пожертвувавши собою. Дитину бере на виховання сільська родина, яка не підозрює, ким він є насправді. Минувши двадцять років, хлопець виростає у відважного та сильного воїна на ім’я Шивуду. Відчуваючи в собі поклик до великої мети, він залишає спокійне сільське життя та вирушає назустріч випробуванням, які змінять його долю…

  • Жанр: Екшн, Пригоди, Військові, Драми, Історичні, Фентезі;
    • Країна: Індія;
      • Режисер: С. С. Раджамулі;
        • Актори: Прабгас, Таманна Бгатія, Рана Даґґубаті, Анушка Шетті.

          Лють, війна та кров (RRR) 2022

          1920 рік. Індія перебуває під владою Британської імперії. Губернатор Скотт Бакстон разом із дружиною Кетрін приїздить до невеличкого села в окрузі Аділабад. Там Кетрін захоплюється талановитою дівчинкою на ім’я Маллі, яка не лише майстерно малює, а й має чарівний голос. Бажаючи мати її поруч, англійка силоміць вивозить дівчину до Делі, зробивши з неї служницю.

          Довідавшись про викрадення, її родич і захисник Комарам Бхім вирушає до столиці, аби визволити дівчинку. Однак губернатор уже в курсі його планів і наказує делійській поліції за будь-яку ціну схопити зухвалого визволителя. Завдання доручають амбітному офіцеру Аллурі Сітарамі Раджу, який прагне підвищення. Оскільки ніхто не знає, як виглядає Бхім, доля зводить двох героїв разом, і між ними зароджується щира дружба — не знаючи про справжні наміри одне одного.

          • Жанр: Екшн, Військові, Драми, Історичні;
            • Країна: Індія;
              • Режисер: С. С. Раджамулі;
                • Актори: Н. Т. Рама Рао молодший, Рам Чаран Тедж, Аджай Девган, Алія Бхатт.

                  Моя дівчина робот (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya) 2024

                  Ця комедійна мелодрама з Боллівуду розповідає про захопливі пригоди Аріана - інженера-програміста, який ніяк не може знайти ідеальну дівчину. Його пошуки не припиняються навіть після переїзду до США, де він працює над проектом своєї тітки Урмили — власниці компанії з виробництва роботів під назвою "E-Robotics".

                  Одного дня Аріан зустрічає чарівну Сіфру і миттєво закохується, не підозрюючи, що вона — не людина. Зовні Сіфра — втілення чоловічих мрій: приваблива, інтуїтивна, талановита кулінарка й абсолютно покірна своєму обранцеві. Але така ідеальність виявляється штучною — Сіфра створена як робот без особистості та минулого.

                  Намагаючись приховати правду про Сіфру від родини, Аріан починає усвідомлювати, що їхнє "кохання" — лише красива ілюзія, витвір технологій, а не справжніх почуттів.

                  • Жанр: Мелодрами, Комедія, Драми, Фантастика;
                    • Країна: Індія;
                      • Режисер: Аміт Джоші, Арадана Сах;
                        • Актори: Шахід Капур, Дімпл Кападіа, Ракеш Беді, Кріті Санон, Арджун Панчал.

                          Білий тигр (The White Tiger) 2021

                          Фільм створено за мотивами однойменного роману індійського автора Аравінда Адіґи. Події розгортаються у 2010 році, напередодні офіційного візиту прем’єр-міністра Китаю до Індії, який прагне зустрітися з представниками місцевого бізнесу. Саме йому вирішує розповісти свою історію Балрам — чоловік, що виріс у злиденному селі без жодних перспектив на краще життя.

                          Втім, завдяки розуму та рішучості, Балрам змінює свою долю: він влаштовується особистим водієм до Ашока — молодого амбіційного підприємця, який щойно повернувся зі США. Це рішення стає для Балрама стартом стрімкого злету — шляхом від слуги до людини, яка виборола власне місце у світі.

                          • Жанр: Драми, Кримінал;
                            • Країна: Індія, США;
                              • Режисери: Рамін Бахрані;
                                • Актори: Пріянка Чопра, Раджкумар Рао, Адарш Ґурав, Махеш Манджрекар, Перрі Капернарос, Сваруп Самрат.

                                  Історії нашого кохання (Teri Meri Kahaani) 2012

                                  Кожна з трьох історій у фільмі розгортається в окремий часовий період — 1910, 1960 та 2012 роки. Хоч культура, норми моралі та звичаї значно змінилися за ці десятиліття, людські прагнення залишаються незмінними: всі шукають когось, із ким можна пройти життєвий шлях пліч-о-пліч.

                                  Сценарій захоплює глибиною та емоційністю: окрім традиційних пісень і танців, тут багато драматичних моментів, які змушують замислитись і не відпускають увагу до останньої хвилини.

                                  • Жанр: Мелодрами, Комедія, Драми, Романтичні;
                                    • Країна: Індія;
                                      • Режисер: Кунал Кохли;
                                        • Актори: Шахід Капур, Пріянка Чопра, Прачі Десаї, Неха Шарма, Радж Сінг Арора, Грег Хеффернан, Враджеш Хирджи.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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