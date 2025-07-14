В Харькове задержали 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве и расчленении ровесника
Киев • УНН
В Харькове задержан 17-летний парень по подозрению в убийстве и расчленении ровесника. Конфликт произошел 12 июля 2025 года из-за ревности и личных обид, после чего подозреваемый расчленил тело жертвы.
В Харькове правоохранители установили обстоятельства жестокого убийства 17-летнего парня, которого разыскивали как без вести пропавшего. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении 17-летнему гражданину по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)
По данным следствия, 12 июля 2025 года поздно вечером в лесополосе по проезду Кольцевому в Харькове между двумя несовершеннолетними в возрасте 17 лет произошел конфликт. Причиной ссоры стали ревность подозреваемого к товарищу из-за девушки, а также длительные личные обиды.
Фигурант достал нож и нанес оппоненту многочисленные удары ножом по телу, от чего парень скончался на месте. После содеянного нападавший оставил тело в лесополосе и ушел с места происшествия.
Злоумышленник сразу сообщил об убийстве своей девушке. Сначала она не поверила, однако согласилась прийти с ним к месту происшествия. Когда они вместе вернулись, девушка увидела тело погибшего, которое лежало на земле.
В ее присутствии злоумышленник расчленил тело. С помощью пилы и лопаты он отделил голову, руки и ноги от туловища. Отчлененные части упаковал в мусорные пакеты и закопал в той же лесополосе, а туловище сбросил в заброшенный канализационный колодец.
После этого подозреваемый сжег свою одежду, которая была на нем во время совершения преступления.
Девушка позже сообщила, что парень рассказывал ей о предыдущих конфликтах с убитым, заявлял, что потерпевший якобы издевался над ним, унижал и оскорблял. По его словам, идея убийства появилась у него раньше, а в тот день он просто "решился".
Девушка находилась в шоковом состоянии и не могла сразу сообщить о происшествии. Только после разговора со следователями она рассказала об обстоятельствах убийства и помогла установить местонахождение тела
Правоохранители задержали 17-летнего юношу в порядке ст. 208 УПК Украины. В суде прокуроры будут настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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