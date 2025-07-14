У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника

У Харкові правоохоронці встановили обставини жорстокого вбивства 17-річного хлопця, якого розшукували як безвісти зниклого. Про це повідомляє Харківська обласна прокуротура, пише УНН.

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру 17-річному громадянину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 12 липня 2025 року пізно ввечері у лісосмузі по проїзду Кільцевому в Харкові між двома неповнолітніми віком 17 років стався конфлікт. Причиною сварки стали ревнощі підозрюваного до товариша через дівчину, а також тривалі особисті образи.

Фігурант дістав ніж і завдав опоненту численні удари ножем по тілу, від чого хлопець помер на місці. Після скоєного нападник залишив тіло в лісосмузі та пішов з місця події.

Зловмисник одразу повідомив про вбивство своїй дівчині. Спочатку вона не повірила, однак погодилася прийти з ним до місця події. Коли вони разом повернулися, дівчина побачила тіло загиблого, яке лежало на землі.

У її присутності зловмисник розчленував тіло. За допомогою пилки та лопати він відділив голову, руки та ноги від тулуба. Відчленовані частини запакував у сміттєві пакети та закопав у тій же лісосмузі, а тулуб скинув у покинутий каналізаційний колодязь.

Після цього підозрюваний спалив свій одяг, який був на ньому під час вчинення злочину.

Дівчина пізніше повідомила, що хлопець розповідав їй про попередні конфлікти з убитим, заявляв, що потерпілий нібито знущався з нього, принижував і ображав. З його слів, ідея вбивства з’явилася в нього раніше, а в той день він просто "наважився".

Дівчина перебувала у шоковому стані та не могла одразу повідомити про подію. Лише після розмови зі слідчими вона розповіла про обставини вбивства та допомогла встановити місцезнаходження тіла - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали 17-річного юнака в порядку ст. 208 КПК України. У суді прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на Троєщині: йому загрожує значний строк