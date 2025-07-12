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У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на Троєщині: йому загрожує значний строк

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

У Києві затримано 41-річного іноземця, підозрюваного в умисному вбивстві на замовлення. 8 липня він здійснив два постріли в 47-річного киянина, який помер від поранень.

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на Троєщині: йому загрожує значний строк

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві киянина на Троєщині, наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, пише УНН з посиланням на Київську прокуратуру.

Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному іноземцю в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. Встановлено, що 8 липня зранку на житловому масиві Троєщина чоловік одягнув темний одяг, закрив обличчя панамою та здійснив два прицільні постріли у киянина, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу

- говориться у повідомленні Київської прокуратури.

Повідомляється, що внаслідок кульових поранень голови 47-річний постраждалий помер. Слідству відомо, що чоловіки не були знайомі, тож можливі неприязні стосунки між ними не могли стати мотивом злочину.

- говориться у повідомленні Київської прокуратури.

- повідомили в прокуратурі.

Підозрюваного у скоєнні вбивства затримали. Його дії кваліфікували за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає перебування за ґратами на строк від 10 до 15 років або довічно.

Доповнення

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства співробітника Служби безпеки України. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Служба безпеки України
Київ
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