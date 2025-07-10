Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження

У Службі безпеки України повідомили, що за фактом вбивства співробітника СБУ в Києві відкрите кримінальне провадження. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин, повідомили у СБУ в коментарі журналісту УНН.

Деталі

"За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексі заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Повідомляється, що досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Доповнення

У Києві вранці 10 липня 2025 року полковник СБУ Іван Воронич був убитий п'ятьма пострілами з пістолета. Він отримав численні вогнепальні поранення та помер на місці.