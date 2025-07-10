Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича

Сьогодні вранці,10 липня, у Голосіївському районі Києва був застрелений полковник СБУ Іван Воронич. У нього випустили п’ять куль із пістолета, обладнаного глушником. Внаслідок численних вогнепальних поранень він помер на місці. Про це повідомив екс-розвідник Роман Червінський у Facebook, пише УНН.

Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь!Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу - йдеться у повідомленні.

Також екснардеп Ігор Мосійчук повідомив подробиці вбивства у Telegram.

10.07.2025, близько 09:00, в місті Києві невстановлений, на даний час, чоловік наблизився до полковника СБУ Воронича Івана Івановича, (із 13.11.2024 перебуває на посаді старшого оперативного співробітника 1 відділу 16 управління ЦСО), в якого з пістолета, схоже, що із глушником, здійснив 5 прицільних пострілів, після чого з місця вчинення злочину зник - йдеться в дописі.

За словами Мосійчука внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.

Він зазначив, що на даний час СОГ здійснюється огляд місця події. Одночасно вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Голосіївському районі Києва поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. На місці події працюють слідчо-оперативні групи та інші служби.