У Києві сталася стрілянина: знайдено тіло чоловіка
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. На місці події працюють слідчо-оперативні групи та інші служби.
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі обставини інциденту. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням
Як зазначають у поліції наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події наразі встановлюються.
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