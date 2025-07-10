У Києві сталася стрілянина: знайдено тіло чоловіка

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі обставини інциденту. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події наразі встановлюються.

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