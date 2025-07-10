В Киеве произошла стрельба: найдено тело мужчины
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие службы.
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
Как отмечают в полиции, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
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