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В Киеве произошла стрельба: найдено тело мужчины

Киев • УНН

 • 384 просмотра

В Голосеевском районе Киева полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие службы.

В Киеве произошла стрельба: найдено тело мужчины

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

- говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

В Киеве неизвестный застрелил мужчину посреди улицы в авто: стрелка ищут08.07.25, 08:19 • 11273 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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