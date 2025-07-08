В Киеве неизвестный застрелил мужчину посреди улицы в авто: стрелка ищут

В Киеве неизвестный застрелил мужчину утром в припаркованном автомобиле, полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства и ищет стрелка, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о стрельбе в Деснянском районе поступило в полицию сегодня около 7 утра.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб - сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, в том числе кинологи.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

"Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", - подчеркнули в полиции.

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