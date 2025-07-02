Стрелок по машине волонтерки в Киеве задержан, объяснил местью, что его "подрезало" авто - полиция
Киев • УНН
Полиция Киева задержала мужчину, который стрелял по автомобилю волонтера Ford в Подольском районе 30 июня. В результате инцидента никто не пострадал, задержанный объяснил это местью.
В Киеве задержан мужчина за стрельбу по автомобилю волонтерки, поступок он объяснил местью за то, что авто его "подрезало", сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел вечером 30 июня в Подольском районе.
"В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ехала на автомобиле Ford вместе с малолетним сыном, когда неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее транспортного средства и скрылся с места происшествия. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал", - сообщили в полиции.
По данным Киевской городской прокуратуры, в салоне машины находилась женщина с сыном, которая сообщила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может.
Правоохранители, как указано, "разыскали 46-летнего стрелка, которого следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли вещественное доказательство - револьвер".
"Объясняя свои действия, мужчина заявил, что его якобы "подрезал" автомобиль, когда он ехал на велосипеде, и таким образом он решил отомстить", - сообщили в полиции.
"Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять. Мужчина через некоторое время догнал белый автомобиль, однако не тот, который его облил, и произвел выстрел по машине", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту полицейские расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
Напомним
Накануне ветеранка войны, волонтерка Виктория Дворецкая сообщила, что в Киеве неизвестный на велосипеде 30 июня открыл стрельбу по автомобилю, в котором находилась она вместе со своим сыном.