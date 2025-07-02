Стрілок по автівці волонтерки у Києві затриманий, пояснив помстою, що його "підрізало" авто - поліція

У Києві затримали чоловіка за стрілянину по автомобілю волонтерки, вчинок він пояснив помстою за те, що авто його "підрізало", повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.

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Інцидент стався ввечері 30 червня у Подільському районі.

"До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.

За даними Київської міської прокуратури, у салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може.

Правоохоронці, як вказано, "розшукали 46-річного стрілка, якого слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та вилучили речовий доказ - револьвер".

"Пояснюючи свої дії, чоловік заявив, що його нібито "підрізав" автомобіль, коли він їхав на велосипеді, і в такий спосіб він вирішив помститися", - повідомили у поліції.

"Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти. Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині", - розповіли у прокуратурі.

За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За даними прокуратури, затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України.

Нагадаємо

Напередодні ветеранка війни, волонтерка Вікторія Дворецька повідомила, що у Києві невідомий на велосипеді 30 червня відкрив стрілянину по автомобілю, в якому перебувала вона разом зі своїм сином.