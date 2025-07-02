Стрілок по автівці волонтерки у Києві затриманий, пояснив помстою, що його "підрізало" авто - поліція

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
07:10 • 3923 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
06:39 • 12865 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Ексклюзив
06:24 • 22304 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 23980 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 50083 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 101473 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 73000 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 150485 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 83475 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 68673 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.6м/с
46%
749мм
Популярнi новини
​На Харківщині судитимуть посадовців, які привласнили 20 млн гривень, виділених на ремонт доріг1 липня, 22:09 • 11375 перегляди
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt2 липня, 00:04 • 16013 перегляди
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі2 липня, 01:42 • 11352 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США02:49 • 10491 перегляди
росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ03:45 • 10394 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 22329 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 65066 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 76739 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 93776 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 150497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 957 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 21905 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 86291 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 88937 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 110003 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Панцирь-С1
Х-101
Нью-Йорк таймс
Facebook

Стрілок по автівці волонтерки у Києві затриманий, пояснив помстою, що його "підрізало" авто - поліція

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Поліція Києва затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю волонтерки Ford у Подільському районі 30 червня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, затриманий пояснив це помстою.

Стрілок по автівці волонтерки у Києві затриманий, пояснив помстою, що його "підрізало" авто - поліція

У Києві затримали чоловіка за стрілянину по автомобілю волонтерки, вчинок він пояснив помстою за те, що авто його "підрізало", повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався ввечері 30 червня у Подільському районі.

"До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.

За даними Київської міської прокуратури, у салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може.

Правоохоронці, як вказано, "розшукали 46-річного стрілка, якого слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та вилучили речовий доказ - револьвер".

"Пояснюючи свої дії, чоловік заявив, що його нібито "підрізав" автомобіль, коли він їхав на велосипеді, і в такий спосіб він вирішив помститися", - повідомили у поліції.

"Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти. Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині", - розповіли у прокуратурі.

За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За даними прокуратури, затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України.

Нагадаємо

Напередодні ветеранка війни, волонтерка Вікторія Дворецька повідомила, що у Києві невідомий на велосипеді 30 червня відкрив стрілянину по автомобілю, в якому перебувала вона разом зі своїм сином. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9