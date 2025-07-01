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У Києві обстріляли авто ветеранки Вікторії Дворецької: куля пролетіла за 15 см від її сина

Київ • УНН

 • 823 перегляди

Невідомий велосипедист відкрив стрілянину з пневматичної зброї по автомобілю ветеранки Вікторії Дворецької, в якому перебував її син, пробивши скло за кілька сантиметрів від дитячого крісла. Поліція оперативно встановила особу нападника, але йому загрожує лише адміністративний штраф.

У Києві обстріляли авто ветеранки Вікторії Дворецької: куля пролетіла за 15 см від її сина

У Києві невідомий на велосипеді відкрив стрілянину по автомобілю, в якому перебувала ветеранка війни Вікторія Дворецька разом зі своїм сином. За словами жінки, постріл був здійснений із пневматичної зброї. Куля пробила скло лише за кілька сантиметрів від дитячого крісла. Поліція оперативно встановила особу нападника, але він, ймовірно, отримає лише штраф. Своє обурення Вікторія висловила на власній сторінці Facebook, передає УНН.

Деталі

Ветеранка розповіла, що ввечері 30 червня поверталась з магазину додому. Проїжджаючи ринок "Виноградар" і помітила підозрілого велосипедиста, який бив рукою по склу іншої машини.

І вже за хвилину-дві я почула дивний звук дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть, не очікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку 

- поділилась Вікторія.

Оглянувши свою автівку після інциденту, Дворецька помітила пробите скло – "отвір знаходився лише за 15 сантиметрів від дитячого крісла", де перебував її син. Судячи з характеру пошкодження, постріл, за словами жінки імовірно, здійснили з пневматичної зброї.

Вона повідомила, що поліція швидко зреагувала на виклик: завдяки вели-кій кількості камер спостереження поблизу ринку "Виноградар" вже за годину вдалося отримати фото підозрюваного.

Втім, Дворецька висловила обурення тим, що навіть у разі затримання зловмисника, йому загрожує лише адміністративна відповідальність за статтею 174 КУпАП - тобто незначний штраф. Це, на її думку, лише поглиблює проблему безкарності та легкого доступу до небезпечної пневматичної зброї.

Для розуміння, якби в момент, коли якийсь ненормальний стріляє в мою дитину, я застосувала власну зброю, навіть для пострілу в повітря, то більш за все, якраз я сиділа б у відділку і на мене чекали б суди. Мою зброю можна ідентифікувати за балістичною експертизою – і це насамперед і є розуміння відповідальності 

- зауважила ветеранка.

Вікторія Дворецька розповіла, що після нападу виявила масу оголошень в мережі про вільний продаж пневматичної зброї, зокрема, навіть на "Розетці".

Чому ми так багато говоримо про обіг і право на вогнепальну зброю для громадян, які готові реєструвати, бути нормальними користувачами і зо-всім нічого не робимо з тисячами тих, хто за пару тисяч гривень може отримати зброю і робити що завгодно, стріляти по вам просто, бо йому не сподобалась ваша машина, без серйозних наслідків? 

- заявила ветеранка.

Вона також звернулася до МВС та до Патрульної поліції України та Киє-ва з вимогою відреагувати на ситуацію та переглянути політику щодо до-ступу до пневматичної зброї.

Подія зареєстрована, за вказаним фактом наразі триває перевірка, з'ясо-вуємо всі обставини 

- відповіли кореспонденту УНН у пресслужбі поліції Києва.

Доповнення

Вікторія брала участь у Революції Гідності в складі 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану. У 2014 добровольцем пішла на фронт до батальйону "Айдар", де воювала в боях за Щастя й Металіст. Там зазнала поранення в засідці. Після відновлення займалася ідентифікацією тіл загиблих і допомогою родинам.

Згодом командувала диверсійно-розвідувальною ротою, утримувала опорний пункт "Фасад" та 29-й блокпост. Після демобілізації повернулась до ЗСУ у 2016-му, очолювала роту вогневої підтримки, воювала під Оленівкою та на Світлодарській дузі. Також викладала у навчальному центрі "Десна" й працювала в Центрі морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

На службі провела 7 років, з них майже чотири - на передовій. Завершила військову кар’єру у званні старшого лейтенанта.

Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини27.06.25, 20:45 • 3518 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Міністерство внутрішніх справ України
Збройні сили України
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