Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини

$41.590.08
48.640.31
ukenru
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
Ексклюзив
16:06 • 16291 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
15:44 • 43184 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
15:12 • 73317 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
13:18 • 46048 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 147394 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 50015 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 64549 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
27 червня, 09:36 • 55317 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
27 червня, 09:07 • 51505 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 217875 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
89%
745мм
Популярнi новини
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:3027 червня, 09:20 • 87493 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 59678 перегляди
Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня27 червня, 10:36 • 39727 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 110622 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 101771 перегляди
Публікації
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
15:12 • 73307 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 102076 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 147385 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 110870 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 194675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції15:37 • 20309 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci14:27 • 23041 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 102076 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 59842 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 105985 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

В Одесі на Соборній площі сталася стрілянина, під час якої місцевий житель отримав поранення. Потерпілого госпіталізували, інші учасники інциденту зникли з місця події.

Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на Соборній площі в Одесі, під час якої між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї. Потерпілого доправлено до лікарні, а решта учасників події втекли. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на Соборній площі в Одесі. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 години від очевидців. Наразі на місце скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї 

- йдеться в повідомленні.

У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку: справою зайнялася поліція23.05.25, 11:36 • 3044 перегляди

Повідомляється, що потерпілого доправлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли. Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала в Одесі ділка, який намагався підкупити посадовця оборонного підприємства, щоб отримати секретні розробки ЗСУ в авіаційній галузі. Слідство встановлює мотиви фігуранта.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9