Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на Соборній площі в Одесі, під час якої між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї. Потерпілого доправлено до лікарні, а решта учасників події втекли. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на Соборній площі в Одесі. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 години від очевидців. Наразі на місце скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що потерпілого доправлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли. Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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