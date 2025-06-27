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Намагався купити у посадовця оборонні розробки ЗСУ: в Одесі затримали злочинного ділка

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Служба безпеки затримала в Одесі ділка, який пропонував хабар інженеру оборонного підприємства за секретну документацію з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

Намагався купити у посадовця оборонні розробки ЗСУ: в Одесі затримали злочинного ділка

Служба безпеки затримала в Одесі ділка, який намагався підкупити посадовця оборонного підприємства, щоб отримати секретні розробки ЗСУ в авіаційній галузі. Слідство встановлює отиви фігуранта. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що представник приватної компанії пропонував хабар інженеру місцевого заводу, що здійснює дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міноборони . Він прагнув отримати засекречену документацію з авіаційних розробок.

За матеріалами справи, йдеться про закриті відомості з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час передачі посадовцю оборонного підприємства неправомірної вигоди.

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Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Фігуранту загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Слідчі з'ясовують мотиви отримання "грифованих" документів приватною особою.

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Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Одеса
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