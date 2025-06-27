Пытался купить у чиновника оборонные разработки ВСУ: в Одессе задержали преступного дельца
Киев • УНН
Служба безопасности задержала в Одессе дельца, который предлагал взятку инженеру оборонного предприятия за секретную документацию по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Служба безопасности задержала в Одессе дельца, который пытался подкупить должностное лицо оборонного предприятия, чтобы получить секретные разработки ВСУ в авиационной отрасли. Следствие устанавливает мотивы фигуранта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Сообщается, что представитель частной компании предлагал взятку инженеру местного завода, осуществляющего опытно-конструкторские работы по заказу Минобороны. Он стремился получить засекреченную документацию по авиационным разработкам.
По материалам дела, речь идет о закрытых сведениях по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.
Злоумышленника задержали "на горячем" во время передачи должностному лицу оборонного предприятия неправомерной выгоды.
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Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Следователи выясняют мотивы получения "грифованных" документов частным лицом.
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