Пытался купить у чиновника оборонные разработки ВСУ: в Одессе задержали преступного дельца

Служба безопасности задержала в Одессе дельца, который пытался подкупить должностное лицо оборонного предприятия, чтобы получить секретные разработки ВСУ в авиационной отрасли. Следствие устанавливает мотивы фигуранта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Сообщается, что представитель частной компании предлагал взятку инженеру местного завода, осуществляющего опытно-конструкторские работы по заказу Минобороны. Он стремился получить засекреченную документацию по авиационным разработкам.

По материалам дела, речь идет о закрытых сведениях по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Следователи выясняют мотивы получения "грифованных" документов частным лицом.

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