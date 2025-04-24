Готовили прорыв вражеских ДРГ на Сумщину: задержали российского шпиона и его информатора

На Сумщине задержали двух вражеских приспешников: российского шпиона и его информатора, которые готовили прорыв вражеских ДРГ на Сумщину. Злоумышленники находятся под стражей, им светит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины передает УНН.

Служба безопасности задержала на приграничной Сумщине еще двух вражеских приспешников. Один из них – гражданин рф, который проживает в Украине и что-то давно получил задание шпионить за Силами обороны. По материалам дела, злоумышленник готовил прорыв российских диверсионно-разведывательных групп на территории Сумщины - говорится в заметке.

Затем, как сообщается, россияне планировали проникнуть в северо-восточный регион Украины со стороны Брянской области рф. Чтобы спланировать маршрут движения вражеских ДРГ в "обход" позиций Сил обороны, российский шпион должен был выявить локацию украинских войск в Шосткинском районе.

Чтобы выполнить это задание, россиянин привлек сообщника, которым оказался 60-летний безработный местный, который "ожидает захвата региона".

По информации СБУ, приспешники объезжали приграничную местность и скрыто зафиксировали военные объекты под видом поездок на рыбалку. Во время разведвылазок они также пробовали определить место "прилетов" после атак рф и передать локацию места попадания фсб.

СБУ задержала их на блокпосту возле пункта базирования Сил обороны, который они пытались перенести после проведения доразведки.

На местах у задержанных были изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для проведения разведок и связи с фсб. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы - добавили в СБУ.

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