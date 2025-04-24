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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
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Готували прорив ворожих ДРГ на Сумщину: затримали російського шпигуна та його інформатора

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

На Сумщині затримали російського шпигуна та його інформатора, які готували прорив ворожих ДРГ. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Готували прорив ворожих ДРГ на Сумщину: затримали російського шпигуна та його інформатора

На Сумщині затримали двох ворожих поплічників: російського шпигуна та його інформатора, які готували прорив ворожих ДРГ на Сумщину. Зловмисники перебувають під вартою, їм світить до 12 років тюрми.

Про це повідомляє Служба Безпеки України передає УНН.

Служба безпеки затримала на прикордонній Сумщині ще двох ворожих поплічників. Один із них – громадянин рф, який проживає в Україні та щось давно отримав завдання шпигувати за Силами оборони. За матеріалами справи, зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на території Сумщини

- йдеться в дописі.

Потім, як повідомляється, росіяни планували проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області рф. Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в "обхід" позицій Сил оборони, російський шпигун мав виявити локацію українських військ у Шосткинському районі.

Аби виконати це завдання, росіянин залучив спільника, яким виявився 60-річний безробітний місцевий, який "очікує на захоплення регіону".

За інформацією СБУ, поплічники об'їжджали прикордонну місцевість та приховано зафіксували військові об'єкти під виглядом поїздок на риболовлю. Під час розвідвилазок вони також пробували визначити місце "прильотів" після атак рф та передати локацію місця влучання фсб.

СБУ затримала їх на блокпосту біля пункту базування Сил оборони, який вони намагалися перенести після проведення дорозвідки.

На місцях у затриманих було вилучено мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідок та зв’язку з фсб. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми

- додали в СБУ.

Готувала атаки рашистів по аеродромах ЗСУ на заході України: затримали агентку гру рф21.04.25, 13:43 • 3996 переглядiв

Альона Уткіна

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