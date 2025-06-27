Стрельба в центре Одессы: правоохранители устанавливают обстоятельства

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе, в ходе которой между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия. Пострадавший доставлен в больницу, а остальные участники происшествия скрылись. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе. Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев. Сейчас на место направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия - говорится в сообщении.

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Сообщается, что пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним

Служба безопасности задержала в Одессе делка, который пытался подкупить должностного лица оборонного предприятия, чтобы получить секретные разработки ВСУ в авиационной отрасли. Следствие устанавливает мотивы фигуранта.