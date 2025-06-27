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Стрельба в центре Одессы: правоохранители устанавливают обстоятельства

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

В Одессе на Соборной площади произошла стрельба, во время которой местный житель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали, остальные участники инцидента скрылись с места происшествия.

Стрельба в центре Одессы: правоохранители устанавливают обстоятельства

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе, в ходе которой между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия. Пострадавший доставлен в больницу, а остальные участники происшествия скрылись. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на Соборной площади в Одессе. Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев. Сейчас на место направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия 

- говорится в сообщении.

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Сообщается, что пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним

Служба безопасности задержала в Одессе делка, который пытался подкупить должностного лица оборонного предприятия, чтобы получить секретные разработки ВСУ в авиационной отрасли. Следствие устанавливает мотивы фигуранта.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Одесса
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