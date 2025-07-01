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В Киеве обстреляли авто ветеранки Виктории Дворецкой: пуля пролетела в 15 см от ее сына

Киев • УНН

 • 665 просмотра

Неизвестный велосипедист открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилю ветеранки Виктории Дворецкой, в котором находился ее сын, пробив стекло в нескольких сантиметрах от детского кресла. Полиция оперативно установила личность нападавшего, но ему грозит лишь административный штраф.

В Киеве обстреляли авто ветеранки Виктории Дворецкой: пуля пролетела в 15 см от ее сына

В Киеве неизвестный на велосипеде открыл стрельбу по автомобилю, в котором находилась ветеранка войны Виктория Дворецкая вместе со своим сыном. По словам женщины, выстрел был произведен из пневматического оружия. Пуля пробила стекло всего в нескольких сантиметрах от детского кресла. Полиция оперативно установила личность нападавшего, но он, вероятно, отделается лишь штрафом. Свое возмущение Виктория выразила на собственной странице Facebook, передает УНН.

Детали

Ветеранка рассказала, что вечером 30 июня возвращалась из магазина домой. Проезжая рынок "Виноградарь", заметила подозрительного велосипедиста, который бил рукой по стеклу другой машины.

И уже через минуту-две я услышала странный звук, смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из предмета, похожего на оружие. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо, не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка 

- поделилась Виктория.

Осмотрев свою машину после инцидента, Дворецкая заметила пробитое стекло – "отверстие находилось всего в 15 сантиметрах от детского кресла", где находился ее сын. Судя по характеру повреждения, выстрел, по словам женщины, вероятно, был произведен из пневматического оружия.

Она сообщила, что полиция быстро отреагировала на вызов: благодаря большому количеству камер наблюдения вблизи рынка "Виноградарь" уже через час удалось получить фото подозреваемого.

Впрочем, Дворецкая выразила возмущение тем, что даже в случае задержания злоумышленника, ему грозит лишь административная ответственность по статье 174 КУоАП - то есть незначительный штраф. Это, по ее мнению, лишь усугубляет проблему безнаказанности и легкого доступа к опасному пневматическому оружию.

Для понимания, если бы в момент, когда какой-то ненормальный стреляет в моего ребенка, я применила собственное оружие, даже для выстрела в воздух, то скорее всего, как раз я сидела бы в отделении и меня ждали бы суды. Мое оружие можно идентифицировать по баллистической экспертизе – и это прежде всего и есть понимание ответственности 

- заметила ветеранка.

Виктория Дворецкая рассказала, что после нападения обнаружила массу объявлений в сети о свободной продаже пневматического оружия, в частности, даже на "Розетке".

Почему мы так много говорим об обороте и праве на огнестрельное оружие для граждан, которые готовы регистрировать, быть нормальными пользователями и совершенно ничего не делаем с тысячами тех, кто за пару тысяч гривен может получить оружие и делать что угодно, стрелять по вам просто потому, что ему не понравилась ваша машина, без серьезных последствий? 

- заявила ветеранка.

Она также обратилась в МВД и в Патрульную полицию Украины и Киева с требованием отреагировать на ситуацию и пересмотреть политику относительно доступа к пневматическому оружию.

Событие зарегистрировано, по указанному факту сейчас проводится проверка, выясняем все обстоятельства 

- ответили корреспонденту УНН в пресс-службе полиции Киева.

Дополнение

Виктория участвовала в Революции Достоинства в составе 39-й женской сотни Самообороны Майдана. В 2014 году добровольцем пошла на фронт в батальон "Айдар", где воевала в боях за Счастье и Металлист. Там получила ранение в засаде. После восстановления занималась идентификацией тел погибших и помощью семьям.

Впоследствии командовала диверсионно-разведывательной ротой, удерживала опорный пункт "Фасад" и 29-й блокпост. После демобилизации вернулась в ВСУ в 2016 году, возглавляла роту огневой поддержки, воевала под Оленевкой и на Светлодарской дуге. Также преподавала в учебном центре "Десна" и работала в Центре морально-психологического обеспечения ВСУ.

На службе провела 7 лет, из них почти четыре - на передовой. Завершила военную карьеру в звании старшего лейтенанта.

Стрельба в центре Одессы: правоохранители устанавливают обстоятельства27.06.25, 20:45 • 3518 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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