У Києві невідомий застрелив чоловіка посеред вулиці в авто: стрілка шукають

У Києві невідомий застрелив чоловіка вранці у припаркованому автомобілі, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та шукає стрілка, повідомили у ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.

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Повідомлення про стрілянину у Деснянському районі надійшло до поліції сьогодні близько 7-ї ранку.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув - повідомили у поліції.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, у тому числі кінологи.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

"Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", - наголосили у поліції.

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