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Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич

Киев • УНН

 • 2528 просмотра

В Киеве утром 10 июля 2025 года полковник СБУ Иван Воронич был убит пятью выстрелами из пистолета. Он получил многочисленные огнестрельные ранения и скончался на месте.

Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич

Сегодня утром, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. В него выпустили пять пуль из пистолета, оборудованного глушителем. В результате многочисленных огнестрельных ранений он скончался на месте. Об этом сообщил экс-разведчик Роман Червинский в Facebook, пишет УНН.

Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, почет и честь! Человек, который боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто положил начало в Службе направлению, которое сейчас создает много проблем для орков. Пятью выстрелами в упор, при выходе из помещения, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу

- говорится в сообщении.

Также экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил подробности убийства в Telegram.

10.07.2025, около 09:00, в городе Киеве неустановленный, на данный момент, мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу (с 13.11.2024 занимает должность старшего оперативного сотрудника 1 отдела 16 управления ЦСО), в которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел 5 прицельных выстрелов, после чего с места совершения преступления скрылся

- говорится в сообщении.

По словам Мосийчука, в результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.

Он отметил, что в настоящее время СОГ осуществляет осмотр места происшествия. Одновременно принимаются меры по установлению личности, причастной к совершению особо тяжкого преступления.

Напомним

Как ранее писал УНН, в Голосеевском районе Киева полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие службы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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