Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство

В Службе безопасности Украины сообщили, что по факту убийства сотрудника СБУ в Киеве открыто уголовное производство. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств, сообщили в СБУ в комментарии журналисту УНН.

Детали

"По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Сообщается, что досудебное расследование продолжается по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Дополнение

В Киеве утром 10 июля 2025 года полковник СБУ Иван Воронич был убит пятью выстрелами из пистолета. Он получил многочисленные огнестрельные ранения и скончался на месте.