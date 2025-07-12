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В Киеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на Троещине: ему грозит значительный срок

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В Киеве задержан 41-летний иностранец, подозреваемый в умышленном убийстве по заказу. 8 июля он произвел два выстрела в 47-летнего киевлянина, который скончался от ранений.

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на Троещине: ему грозит значительный срок

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве киевлянина на Троещине, сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Прокурорами Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 41-летнему иностранцу в умышленном убийстве, совершенном по заказу. Установлено, что 8 июля утром на жилом массиве Троещина мужчина надел темную одежду, закрыл лицо панамой и совершил два прицельных выстрела в киевлянина, который сел в свою машину, чтобы ехать на работу

- говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

Сообщается, что в результате пулевых ранений головы 47-летний пострадавший скончался. Следствию известно, что мужчины не были знакомы, поэтому возможные неприязненные отношения между ними не могли стать мотивом преступления.

- говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

- сообщили в прокуратуре.

Подозреваемого в совершении убийства задержали. Его действия квалифицировали по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно умышленное убийство, совершенное по заказу.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает пребывание за решеткой на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Дополнение

В Киеве правоохранители начали уголовное производство по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины. Детали инцидента сейчас выясняются.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

КиевКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Киев
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