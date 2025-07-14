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Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов

Киев • УНН

 • 4448 просмотра

Главное научно-экспертное управление ВРУ раскритиковало доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов. Документ несет угрозу правовой определенности и защите прав вкладчиков, кредиторов и акционеров банков.

Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов

Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть в первом чтении доработанный законопроект относительно изменений в регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины раскритиковало проект закона, отметив, что он несет угрозу как правовой определенности, так и защите прав вкладчиков, кредиторов и акционеров банков, пишет УНН.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы, в частности председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и другие нардепы указывают, что документ разработан с целью выполнения пункта 58 Меморандума об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом.

По их словам, Фондом совместно с Национальным банком Украины проанализированы действующие механизмы вывода банков с рынка и выявлен ряд ключевых правовых и операционных пробелов, требующих безотлагательного законодательного урегулирования.

Однако в своем заключении Научно-экспертное управление парламента обратило внимание, что пояснительная записка к законопроекту не содержит надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических последствий от изменений в законодательство. Также не оценено, соответствуют ли положения документа обязательствам Украины перед МВФ, которые упоминаются авторами законопроекта в пояснительной записке.

Следует отметить, что в сопроводительных документах к проекту, что предусмотрено требованиями п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 91 Регламента Верховной Рады Украины, не предоставлено надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий применения закона после его принятия, других сведений, необходимых для рассмотрения законопроекта, что позволило бы оценить влияние предлагаемых в нем новаций вывода неплатежеспособного банка с рынка, в частности, как на защиту прав вкладчиков от последствий неплатежеспособности банка, эффективность процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, так и в контексте их соответствия Меморандуму об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом, о котором говорится в пояснительной записке к проекту

- говорится в заключении.

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По мнению экспертов, законопроект не содержит завершенной системы правового регулирования вывода банков с рынка. По их словам, значительная часть полномочий передается самому Фонду без четких законодательных границ, что создает риск злоупотреблений и правовой неопределенности. Также есть проблемы с определением терминов, таких как "заинтересованное лицо", которые сформулированы поверхностно и противоречат другим статьям законопроекта.

Особое внимание Научно-экспертное управление уделило рискам, связанным с новыми правилами относительно арестованных вкладов. Эксперты указывают, что перечень депозитов, которые не возвращаются вкладчикам, требует согласования с положениями Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/49/ЕС от 16 апреля 2014 года о схемах гарантирования депозитов.

Директива ЕС четко разграничивает депозиты, подлежащие защите, и те, что исключаются из системы гарантирования. В частности, согласно европейским правилам, не подлежат гарантированию средства, полученные в результате отмывания. В связи с этим экспертам непонятно, исключает ли новая редакция закона, предложенного Гетманцевым, вообще такие вклады из-под защиты, или речь идет лишь об ограничении возмещений по вкладам, срок действия которых завершился до момента вывода банка с рынка.

Оговорки вызывает и норма относительно возмещения вкладов, которые были арестованы решением суда. Научно-экспертное управление акцентировало внимание на том, что в нынешней редакции законопроекта предусмотрено, что вкладчик получит компенсацию только после предоставления документов о снятии ареста с вклада. Но если арест отменят уже после завершения ликвидации банка, право на возмещение человек теряет, даже если арест был незаконным. Это ставит вкладчика в крайне уязвимое положение, ведь сроки отмены ареста от него не зависят.

Кроме того, предложенный Гетманцевым законопроект не определяет, какие именно документы будут считаться подтверждением снятия ареста, кто их должен подавать в ФГВФЛ и в какие сроки это нужно сделать. Эксперты подчеркивают, что сам факт ареста не может быть основанием для автоматического отказа в выплате, ведь это лишь временное ограничение, а не признание вины.

Таким образом, предложенный законопроект нарушает еще и базовый принцип Конституции Украины – презумпцию невиновности.

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Доработанный законопроект также предусматривает в случае начала процедуры ликвидации банка перевод работников из неплатежеспособного финучреждения в переходный банк без достаточного правового обоснования и без гарантий для всех сотрудников. Это может нарушить трудовые права работников, сузить объем имеющихся гарантий и противоречит Конституции Украины.

Еще одним нарушением прав вкладчиков эксперты считают нововведения, которые позволяют уступку прав без согласия должника. Это противоречит Гражданскому кодексу Украины. В доработанном законопроекте не учтены ситуации, когда договоры прямо запрещают такое изменение кредитора.

Противоречивой кажется и норма относительно установления 30-дневного ограничения срока для судебного обжалования решений Фонда гарантирования вкладов физлиц. Такая норма противоречит принципу равенства в доступе к правосудию.

Научно-экспертное управление указывает, что предложенный законопроект также создает правовую неопределенность относительно прав акционеров банка, в отношении которых применены санкции, и механизмов передачи им остаточного имущества.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить норму, которая запрещает передавать часть корпоративного инвестиционного фонда другому юридическому лицу, но не объясняют и никоим образом не аргументируют такую необходимость. Авторы законопроекта также не указали, какие могут быть от отмены этой нормы. Эксперты предупреждают, что без этого запрета появляется риск, что активы фонда могут "размываться" или выводиться, что сделает фонд менее привлекательным для инвесторов и менее защищенным.

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Итак, как свидетельствует заключение Научно-экспертного управления Верховной Рады, предложенный законопроект имеет системные пробелы, нарушает ряд украинских законов, а также противоречит Конституции Украины и европейскому законодательству. Принятие законопроекта относительно нового регулирования деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц без глубокой и системной доработки может привести к сужению прав вкладчиков, кредиторов и акционеров, а также к нарушениям принципов справедливости.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликацииФинансы
Международный валютный фонд
Даниил Гетманцев
Европейский парламент
Национальный банк Украины
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