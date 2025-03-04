Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект, инициированный председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, о внесении изменений в регулирование деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может поставить под угрозу сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями. Анализ законопроекта свидетельствует, что его нормы противоречат обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования, передает УНН.

Обязательства Украины перед МВФ

Согласно приложению 1 к Меморандуму о экономической и финансовой политике от 11 декабря 2024 года, с которым ознакомился УНН, Украина взяла на себя обязательство не изменять распределение ролей и обязанностей участников системы финансовой безопасности во время военного положения. В документе прямо указано:

"Мы будем воздерживаться от внесения каких-либо изменений в распределение ролей и обязанностей участников системы финансовой безопасности во время военного положения. Нынешняя структура системы финансовой безопасности в значительной степени сформирована реформами, проведенными в рамках предыдущих программ при поддержке Фонда (МВФ – ред.), и хорошо зарекомендовала себя в кризисные времена. ФГВФЛ играет важную роль в системе финансовой безопасности Украины, обеспечивая защиту вкладов и решая проблемы неплатежеспособных банков. Таким образом, мы признаем, что сохранение его нынешней роли в системе финансовой безопасности является чрезвычайно важным".

В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями в августе 2024 года Совет по финансовой стабильности создал рабочую группу, в состав которой вошли представители Нацбанка, Минфина и ФГВФЛ, для пересмотра механизмов управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Он должен охватить состав Административного совета, а также подотчетность ФГВФЛ, правовую защиту, функционирование структур принятия решений, внутренний контроль и процедуры назначения директора-распорядителя. Последнего должны назначать на открытом конкурсе.

Эта рабочая группа должна подготовить законодательные предложения по устранению пробелов в законодательстве до конца марта 2025 года. Новые процедуры назначения должны предусматривать привлечение независимой кадровой компании для оказания помощи в процессе отбора и создания номинационного комитета, который будет состоять из представителей с правом голоса и представителей международных финансовых организаций в качестве наблюдателей.

Учитывая, что времени до выполнения обязательств перед МВФ остается критически мало, Гетманцев, очевидно, решил воспользоваться возможностью и "протянуть" через парламент законопроект, который сделает Фонд гарантирования вкладов полностью ручной структурой. Конечно, подаваться это все будет "под соусом" международного сотрудничества.

Однако законопроект Гетманцева предлагает существенное расширение полномочий ФГВФЛ, в частности в нормотворческой деятельности и определении критериев ликвидации банков. Это создает риск злоупотреблений и прямо нарушает обязательства по неизменности структуры финансовой системы, закрепленные в меморандуме.

Юридическая неопределенность и риски для банковской системы

Документ также противоречит дорожной карте реформирования ФГВФЛ, разработанной в консультациях с МВФ и другими международными финансовыми организациями. В частности, предложенный законопроект не содержит механизмов контроля за деятельностью фонда и не предусматривает независимого назначения руководства. Вместо этого он предоставляет Национальному банку Украины и ФГВФЛ практически неограниченную дискрецию в вопросах вывода банков с рынка.

То есть Гетманцев предлагает создать модель, по которой Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов могут без какого-либо внешнего контроля вводить собственные правила и использовать собственно созданные критерии для вывода любого банка с рынка. Это напрямую противоречит обязательствам, взятым Украиной перед международными финансовыми организациями.

Особенно противоречивым является положение о использовании так называемых "правил ФГВФЛ" вместо нормативно-правовых актов, что существенно усложняет регулирование и создает пространство для правовой неопределенности. Такой подход нарушает взятые Украиной обязательства по обеспечению прозрачности финансового сектора и соответствия международным стандартам оценки активов банков.

Риск непрозрачной оценки активов и угроза коррупционных схем

В Меморандуме Украины и МВФ отдельно подчеркивается необходимость реформирования подхода к оценке активов неплатежеспособных банков. Предусмотрено, что Фонд государственного имущества Украины в сотрудничестве с Всемирным банком и другими партнерами разработает стандарты оценки финансовых активов и внедрит единый реестр оценок.

Однако законопроект, предложенный Гетманцевым, эти требования игнорирует, что в дальнейшем может привести к массовым злоупотреблениям при реализации активов проблемных банков.

Кроме того, вместо создания механизмов распределения прибыли от операций с активами, проект предусматривает лишь механизмы компенсации убытков, что противоречит международным рекомендациям и может привести к непрозрачному выводу активов в пользу отдельных банков.

Ограничение прав вкладчиков и увеличение судебных рисков

Более того, законопроект Гетманцева содержит ряд норм, которые прямо противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцева нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски.

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко раскритиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФЛ до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, которая требует обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Председатель ГО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин считает, что законопроект Гетманцева лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФЛ.

"Уже не в первый раз наблюдаю тревожную тенденцию в законотворчестве, когда в специальных законах авторы пытаются устанавливать "сроки исковой давности" там, где их по определению быть не может. На мой взгляд, с одной стороны это юридическая манипуляция, чтобы оправдать Фонд гарантирования за возможные ошибки, а с другой - элементарное непонимание правовых основ", - отметил Арсен Маринушкин.

Положения, которые значительно сокращают права вкладчиков и акционеров, не были предусмотрены дорожной картой реформ Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а их внедрение повышает риски судебных исков относительно конституционности закона, что создает угрозу для всей банковской системы страны.

Нарушение договоренностей с МВФ в нынешней ситуации неопределенности может негативно повлиять на дальнейшее финансирование Украины. Учитывая критическую роль внешней поддержки в условиях войны, принятие законопроекта Гетманцева в предложенной редакции может стать причиной пересмотра программы сотрудничества или даже приостановления траншей от международных партнеров. Это поставит под угрозу макроэкономическую стабильность государства.