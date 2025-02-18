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Безконтрольна ліквідація банків: що пропонує Гетманцев у законопроєкті про Фонд гарантування вкладів

Безконтрольна ліквідація банків: що пропонує Гетманцев у законопроєкті про Фонд гарантування вкладів

Київ • УНН

 • 182352 перегляди

Законопроєкт №13007 Гетманцева про ФГВФО порушує права вкладників та обмежує доступ до публічної інформації. Документ може позбавити вкладників можливості судового захисту при ліквідації банків.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування" (№13007) авторства голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, порушує законодавство у сфері захисту прав вкладників та доступу до публічної інформації, пише УНН.

Без права на власність і можливості судового оскарження

У пояснювальній записці до законопроєкту Гетманцев стверджує, що документ розроблений з метою мінімізації ризиків від можливих потрясінь, спричинених особливими умовами функціонування економіки України в період дії воєнного стану в Україні, забезпечення стійкості та надійності банківської системи України шляхом удосконалення нормативно-правових рамок для ефективного реагування на випадки неплатоспроможності банків, мінімізуючи ризики можливих панічних настроїв у суспільстві.

Окрім того, за його словами, законопроект спрямований на підвищення рівня захисту вкладників, кредиторів банків, удосконалення процесів виведення несплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, а також на впровадження сучасних міжнародних практик, спрямованих на забезпечення стійкості фінансової системи України.

Однак, при детальному вивченні документу стає зрозуміло, що ухвалення цього законопроєкту може навпаки стати сильним ударом по економічній стабільності в країні. Прикриваючись вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), Гетманцев намагається пролобіювати значне розширення повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і зробити його повністю "ручним". Його законодавча ініціатива містить норми, що суперечать Конституції України, які не лише обмежують права вкладників, але й створюють потенційні корупційні схеми для управління активами ліквідованих банків.

Документ серед іншого фактично позбавляє вкладників, акціонерів і кредиторів права власності, а також унеможливлює їхнє звернення до суду з оскарженням дій ФГВФО під час ліквідації банку, що порушує Конституцію України. 

Втрата довіри до інституту гарантування вкладів може призвести до масового відтоку депозитів, що негативно вплине на економіку в цілому. Крім того, такі зміни у банківському секторі відлякуватимуть інвесторів, що значно погіршить інвестиційний клімат в країні.

Позбавлення вкладників захисту у разі ліквідації банку

Окрім порушення норма Конституції України законопроєкт Гетманцева суперечить також Закону України "Про захист прав споживачів". Відповідно до цього закону, держава гарантує споживачам захист їхніх прав і інтересів під час укладення договорів, а також у процесі виконання зобов’язань. Споживач також має право на отримання повної, достовірної та своєчасної інформації про послугу та умови її виконання. А органи державної влади не можуть приймати рішення, які погіршують становище споживачів порівняно з чинним законодавством.

Законодавча ініціатива Гетманцева пропонує суттєве обмеження права вкладників та кредиторів у разі ліквідації банку на ефективний захист власних коштів. Якщо банк ліквідується, вкладники не зможуть оскаржити рішення ФГВФО та домагатися справедливої ​​виплати компенсацій.

У разі ухвалення законопроєкту, ліквідаційні процедури будуть здійснюватися Фондом гарантування вкладів фізосіб без достатньої прозорості, що створює умови для зловживань і непрозорого розподілу активів. Не виключено, що будуть ситуації, коли банк, що ліквідується, переводить активи третім особам, не погашаючи зобов'язання перед вкладниками.

Законодавчі зміни до законодавства про діяльність ФГВФО, які пропонує Гетманцев, призведуть у кінцевому рахунку до невизначеності та ризиків затримок виплат вкладникам, акціонерам та кредиторам банку, що перебуває в процесі ліквідації. Окрім того, вкладники не зможуть отрмувати чітку інформацію про терміни, умови та механізм повернення їхніх коштів.

Також можливе розмивання строків гарантійних виплат через бюрократичні механізми, що затягне на роки процес повернення грошей.

Якщо цей законопроект буде ухвалений парламентом, тисячі вкладників можуть зіткнутися з проблемами при поверненні своїх коштів, а держава отримає інструмент для неконтрольованого перерозподілу активів банків, що ліквідуються.

 Обмеження доступу до публічної інформації

Ще один закон, який пропонує у своїй ініціативі порушити Гетманцев - "Про доступ до публічної інформації". Він гарантує, що кожен має право на доступ до публічної інформації, яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень. Державні органи зобов'язані забезпечувати відкритість, прозорість та доступність інформації про свою діяльність. А обмеження доступу до інформації допускається лише на законних підставах і не може використовуватися для приховування інформації про порушення прав людини.

Однак законопроект авторства Гетманцева обмежує доступ до інформації про передачу активів банків, адже дозволяє ФГВФО та НБУ обмежувати доступ до інформації про ліквідаційні процеси банків.

Відсутність відкритої інформації про управління активами банку, що ліквідується ускладнює громадський контроль. Це може сприяти зловживанням та маніпуляціям при розподілі активів.

Робота Фонду гарантування вкладів фізосіб стане непрозорою, а громадяни не матимуть можливості отримати інформацію про використання своїх коштів і не зможуть вчасно реагувати на можливі порушення. Крім того, судові процеси щодо неправомірних дій ФГВФО будуть ускладнені через дефіцит інформації.

Це все породжує колосальні корупційні ризики у процесі ліквідації банків. В кінцевому рахунку це призведе до зниження довіри до фінансової системи та державних інститутів як з боку українців, так і з боку іноземних інвесторів. 

Тож законопроєкт Гетманцева містить серйозні порушення законодавства України, що може призвести до значного обмеження прав вкладників, посилення корупційних ризиків та зменшення рівня прозорості у фінансовому секторі. Якщо він буде ухвалений, тисячі вкладників можуть втратити свої кошти без можливості судового захисту, а органи влади отримають додаткові важелі впливу для непрозорого управління активами ліквідованих банків. Інвестиційний клімат в Україні значно погіршиться, що вкрай негативно вплине на економічну стабільність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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